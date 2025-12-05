¿Por qué miles de productos Crayola salen del mercado en EEUU? Padres entran en alerta máxima

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades federales ordenaron el retiro urgente de miles de productos Crayola vendidos en todo Estados Unidos, luego de detectarse que los imanes que incluyen pueden desprenderse y representar un serio peligro si los menores los ingieren.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés) confirmó que el retiro afecta a unidades comercializadas en tiendas Michael’s y en su sitio web nacional.

¿Qué productos Crayola están siendo retirados y por qué?

El retiro corresponde a los pip-Cubes CreateOn, un set magnético de construcción dirigido a niños y fabricado bajo la marca Crayola.

En total, fueron retiradas aproximadamente 9.400 unidades, luego de que se identificaran imanes sueltos capaces de alojarse en el sistema digestivo si son ingeridos.

La CPSC advirtió que la ingestión de múltiples imanes puede causar lesiones severas, entre ellas perforaciones intestinales, torsiones, bloqueos, infecciones graves e incluso la muerte.

Los análisis del organismo encontraron que algunos cubos no cumplen con los estándares de seguridad respecto a la firmeza de los imanes internos.

Los artículos incluidos en el retiro son:

Colores llamativos, 24 cubos – Modelo 1000199 – UPC 850067300199

Colores atrevidos, 27 cubos – Modelo 1000243 – UPC 850067300205

Cubos de purpurina, 24 cubos – Modelo 1000205 – UPC 850067300205

Cubos de purpurina, 27 cubos – Modelo 1000250 – UPC 850067300250

Qué deben hacer los consumidores

CreateOn, fabricante del producto, pidió a los compradores dejar de usar los cubos inmediatamente y contactar directamente a la compañía para recibir un juego de reemplazo gratuito.

La empresa enviará una etiqueta prepagada para que los consumidores devuelvan los sets afectados sin costo.

La CPSC recordó que cualquier juguete con imanes desprendibles supone un riesgo elevado, especialmente para niños pequeños, quienes pueden tragar los imanes sin que los adultos lo noten de inmediato.

