Un “Grinch” ataca un almacén en Nueva Jersey: ¿Dónde están los juguetes de más de 620 niños?

Suscríbete a nuestros canales

El fin de semana previo a las celebraciones navideñas terminó en un duro golpe para la organización sin fines de lucro Wheels of Change, luego de que desconocidos cortaran los candados de su almacén en Westville, Nueva Jersey, y se llevaran cientos de juguetes destinados a más de 620 niños de bajos recursos.

La fundadora, Brenda González, reveló a Telemundo 62 que la escena fue devastadora y que la pérdida amenaza con dejar a decenas de familias sin regalos este año.

Un robo que afecta a toda una comunidad

El incidente ocurrió en el almacén de la organización, ubicado en 1997 Gateway Boulevard, donde los responsables ingresaron durante la noche sin dejar rastros claros. Al no contar con cámaras de seguridad externas, hasta ahora no hay sospechosos identificados.

González explicó que al menos 13 bolsas llenas de juguetes nuevos desaparecieron. Eran artículos reunidos gracias a donaciones y colectas comunitarias, todos destinados a entregarse el 13 de diciembre, fecha en la que las familias debían pasar a recogerlos.

En el lugar solo quedaron algunas prendas usadas, mientras que los regalos más valiosos fueron robados.

“Cuando me di cuenta de que se llevaron los regalos, se me cayó el estómago”, dijo la fundadora. “Pensé: ¿por qué alguien haría esto? Yo no quiero que ningún niño se quede sin regalo de Navidad”.

Urgencia por recuperar los juguetes antes del 13 de diciembre

Ante el robo, Wheels of Change hizo un llamado urgente a la comunidad para donar juguetes nuevos, especialmente para niños de 7 años en adelante, que suelen recibir menos donaciones.

El centro de acopio en West Deptford está recibiendo aportes los martes, miércoles y jueves, entre 9:00 a.m. y 4:00 p.m.

González mantiene la esperanza e insiste en que la solidaridad prevalecerá: “Sé que vamos a recibir diez veces más de lo que perdimos. Ya estamos viendo el apoyo de la gente”.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube