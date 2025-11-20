Héroe en la vida real: actor de Law & Order evita el secuestro de una mujer en Nueva Jersey

Suscríbete a nuestros canales

Un actor de Law & Order, George Pogatsia, se convirtió en un héroe al evitar un posible secuestro cerca de su casa, tras presenciar a un hombre arrastrar a una joven visiblemente ebria.

Pogatsia persiguió al presunto secuestrador mientras llamaba al 911, una acción que obligó al atacante a soltar a su víctima. El actor recibió elogios a nivel nacional, incluyendo una carta de agradecimiento del presidente Donald Trump.

¿Quién es George Pogatsia, el actor de Law & Order que intervino?

George Pogatsia es un actor conocido por interpretar frecuentemente personajes antagónicos en series como "Law & Order" y "The Sopranos". Sin embargo, la semana pasada tuvo la oportunidad de convertirse en un protagonista heroico en la vida real.

El actor fue testigo de un posible secuestro frente a su residencia en Jersey City, Nueva Jersey, y decidió intervenir de inmediato.

Pogatsia declaró a la cadena NBC New York que el hombre “insistía en llevarse a la chica con él”. La esposa del actor, Yolanda Pogatsia, fue quien primero notó que algo andaba mal y le pidió a su esposo que siguiera a la pareja para averiguar lo que sucedía.

¿Cómo ocurrieron los hechos en Jersey City?

El actor relató que la joven medía menos de 1.50 centímetros de altura, mientras que el hombre alcanzaba los 1.80 cm y las arrastraba por la acera. La esposa del actor escuchó que el hombre amenazaba a la joven, diciéndole: “No dejes que llamen a la policía porque te van a detener” con la deportación de ICE.

La situación escaló cuando llegaron a la calle Bowers y el hombre cargó a la adolescente sobre su hombro. El actor de Law & Order supo en ese momento que la situación había empeorado.

Pogatsia utilizó la grabación del 911, obtenida por TMZ, para exigirle al tipo que “la bajara, le exigí que la bajara”.

¿Cómo fue rescatada la joven?

La intervención inmediata de George Pogatsia obligó al presunto secuestrador a soltar a la joven. El actor relató a la operadora del servicio de emergencia que el hombre “la soltó como si fuera un saco de papas”.

El atacante corrió calle abajo y Pogatsia lo persiguió mientras mantenía la llamada con la policía, detallando en línea que el sujeto vestía completamente de negro.

La policía llegó poco después y confirmó que la joven estaba bien, aunque el hombre logró escapar de las autoridades. Pogatsia está siendo aclamado como un héroe y recibió una carta de agradecimiento del presidente Donald Trump por su valentía.

El actor expresó su satisfacción, al decir “normalmente interpreto a villanos, ¿sabes? Pero es mucho más gratificante ser un buen tipo en la vida real”.

