“Regla de las 20 millas” en Illinois: sepa en qué consiste la regulación y a quiénes aplicarían multas

Suscríbete a nuestros canales

En Illinois, Estados Unidos (EEUU), la seguridad en las calles se busca implementar para todos, no solo en las arterias viales sino también en las aceras y pasos peatonales, por esta razón se está buscando establecer un mecanismo de sanción específico para ciertos infractores, descubra de que se trata.

Se trata de la “regla de las 20 millas”, pero bajo el enfoque de que se incluyan multas de $75 para los que la incumplan mientras montan bicicletas y patinetas eléctricas, esto en el caso de ciertas localidades del estado.

Aunque se supone que la normativa como tal ya está implementada a nivel estatal y local, y que la velocidad de 20 millas por hora (aproximadamente 32 km/h) es un límite establecido por ley para ciertas clases de vehículos, lo cierto es que esto no parece estar implementándose en muchos lugares.

A pesar de que, en un principio, cuando se estableció la normativa, se habló de multas que alcanzarían hasta $750 por cada violación.

Más específicamente, en Illinois, se trata del marco legal que define las clases de e-bikes y los límites de velocidad:

20 mph para Clases 1 y 2, 28 mph para Clase 3.

Ahora, la regulación para e-scooters y las prohibiciones en aceras o senderos depende de cada municipio. Las autoridades locales tienen la potestad de crear ordenanzas más estrictas.

Es decir, la aplicación de sanciones por superar las 20 mph ya está en manos de la policía local, y depende de que los municipios y autoridades locales decidan activamente hacer cumplir las clasificaciones estatales y sus propias ordenanzas específicas.

Detalles sobre la ordenanza local que localidades esperan implementar

Límite sancionable: exceder la velocidad máxima de 20 millas por hora (mph) para vehículos de Clase 1 y 2.

Monto de la multa: $75 dólares por infracción.

Vehículos sancionados: bicicletas eléctricas (e-bikes) y patinetas eléctricas (e-scooters).

Restricción de edad: vehículos de Clase 1 y 2 (hasta 20 mph) requerirían que el conductor tenga al menos 14 años. Vehículos de Clase 3 (hasta 28 mph) requerirían 16 años o más.

Objetivo: aumentar la seguridad en carreteras, aceras y senderos en Oswego.

Además, se espera incluir que:

Los menores de 18 años que se movilicen en este tipo de vehículos deben usar casco protector y además penaliza el uso de dispositivos móviles o teléfono mientras conducen

En el caso de bicicletas y patinetas eléctricas que alcanzan las 10 mph de velocidad no deben ir en aceras o carriles de bici.

La ordenanza debe pasar por el proceso de votación del gobierno local correspondiente, que generalmente es el Concejo Municipal (Village Board) o el cuerpo legislativo de la ciudad o condado.

- Una vez aprobada, depende de que el departamento de policía local sea equipado y capacitado para hacer cumplir la velocidad (por ejemplo, con radares de velocidad para vehículos no motorizados) y emitir la citación con el monto de $75.

A pesar de esto, el jefe de la policía de Oswego, Jason Bastin, asegura de que el objetivo de base no es imponer multas, sino que esta sanción actué como un disuasorio para que la gente cumpla con la normativa, para que los padres no permitan que sus hijos la rompan aun sin supervisión.

“Sabemos que la mayoría de los jóvenes de 16 años deberían conocer las normas de tráfico si han pasado por la educación vial y posiblemente incluso ya tengan su carné”, explicó Bastin.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube