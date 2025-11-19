¡No es Nueva York! El destino festivo que nadie quiere perderse este Thanksgiving: tres ciudades top

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días para celebrar Acción de Gracias (Thanksgiving) millones de estadounidenses se preparan para tomar la carretera o dirigirse al aeropuerto.

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) emitió una proyección este 2025, estimando que 81.8 millones de personas emprenderán un viaje para celebrar estas festividades.

Dentro de Estados Unidos, un estado conocido por sus famosos parques temáticos y la industria de cruceros, se lleva todo el protagonismo para los turistas, según La Nación.

¿Cuál es el mejor destino de EEUU para viajar en Thanksgiving?

Orlando: la capital de la diversión

El lugar preferido por los viajeros para pasar el Día de Acción de Gracias es Orlando. Esta ciudad es reconocida como la "capital de los parques temáticos" al albergar gigantes como Walt Disney World, SeaWorld® Orlando y Universal Studios.

Más allá de la adrenalina de las atracciones, Orlando también ofrece un fácil acceso a otros puntos de interés. Se encuentra a una distancia de entre 72 y 88.5 kilómetros del Centro Espacial Kennedy y cuenta con grandes espacios verdes, como los Jardines Harry P. Leu, que se extienden a lo largo de 20 hectáreas para un respiro natural.

Fort Lauderdale: la venecia de las Américas

El segundo destino más popular entre los estadounidenses es Fort Lauderdale. Apodada la "Venecia de las Américas" por su sistema de canales, esta ciudad cautiva con numerosas opciones al aire libre.

Los turistas la eligen por el Parque Nacional Everglades, el vibrante boulevard Las Olas y el pintoresco paseo fluvial a lo largo de la Avenida de los Millonarios.

La ciudad promociona su atractivo con una sencilla invitación: “¿Con ganas de sol y surf? Fort Lauderdale te brinda eso a solo 24 millas con sus playas doradas y otras alternativas de descanso y disfrute", como detalla su cuenta de Instagram.

¿Qué otras ciudades brinda dentro de Florida?

Miami: ritmo y arte

Completando el podio de los destinos nacionales, Miami ocupa el tercer lugar. Esta ciudad es un imán para todo tipo de viajeros, ofreciendo desde la arquitectura única del distrito Art Decó hasta la famosa vida nocturna de Ocean Drive y el encanto cultural de Little Havana.

La Oficina de Turismo de Miami y Miami Beach anima a los visitantes con la promesa de la costa: “¿Listo para un día perfecto? Ocean Drive vibra a cualquier hora, pero vivirlo de principio a fin es un plan inolvidable", afirman sus redes sociales.

El encanto de los destinos internacionales

Para quienes buscan una aventura más allá de las fronteras, la AAA también reportó un notable interés por destinos internacionales.

París, Francia, es la ciudad extranjera más elegida por los turistas estadounidenses para estas fiestas.

Coincidiendo con los últimos días del otoño, la capital francesa se vuelve aún más mágica, con sus parques y jardines tiñéndose de intensos colores rojos, naranjas y dorados.

El segundo destino internacional más buscado es Ámsterdam, la capital de los Países Bajos. Esta ciudad es famosa por su icónico sistema de canales que datan del siglo XVII, sus históricas calles adoquinadas y su rica oferta de museos.

Viajes por tierra y aire: las cifras claves

El organismo de transporte pronostica un aumento significativo en la cantidad de viajes en general en comparación con el año pasado.

Viajes en coche : se espera que al menos 73 millones de personas viajen en automóvil, lo que representa casi el 90% del total de viajeros durante estas fiestas de noviembre.

: se espera que al menos 73 millones de personas viajen en automóvil, lo que representa casi el 90% del total de viajeros durante estas fiestas de noviembre. Vuelos nacionales: se estima que seis millones de viajeros optarán por vuelos nacionales, lo que supone un incremento del 2% respecto a 2024.

