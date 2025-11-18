Sacramento regalará miles de pavos y cestas de comida para Thanksgiving: aquí las fechas y ubicaciones

Suscríbete a nuestros canales

Las familias de la región recibieron una gran noticia: diversas organizaciones y socios comunitarios regalarán miles de pavos y cestas de alimentos gratuitos esta semana para la cena de Acción de Gracias.

La distribución se centró en eventos de servicio rápido en auto (drive-through) y también ofreció opciones para peatones. Telemundo, detalló los horarios, direcciones y requisitos que los residentes deben conocer para asegurar su cena festiva.

¿Cuándo y dónde recibirán las familias su pavo de Thanksgiving?

Varias ubicaciones en la ciudad y el condado de Yolo anunciaron sus operativos de reparto que iniciaron muy temprano esta semana. Las autoridades y organizadores enfatizaron que todas las entregas se harán hasta agotar la disponibilidad.

Uno de los eventos más grandes comenzó en el Sacramento Christian Center. Esta distribución masiva inicia a las 7:30 de la mañana y ofrece un conveniente servicio de drive-through para vehículos.

Los organizadores también dispusieron de opciones para aquellos residentes van a asistir a pie sin auto.

¿Qué otros lugares ofrecieron cestas de Alimentos?

El esfuerzo de la comunidad no se limitó únicamente a la entrega de pavos para Thanksgiving, sino que incluyó una amplia gama de productos básicos. La asociación Stockton Boulevard Partnership programó su reparto para este sábado 22 de noviembre, entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana.

En este lugar, las familias recibirán una bolsa de verduras, una bolsa de arroz y también una caja de comida completa.

Otro punto clave en el sur del condado, el Consumes River College, realizará su entrega de pavos también este sábado 22 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana. Las familias solo recibirán un pavo por núcleo familiar en esta ubicación.

En Natomas, la tienda Joe’s Foot Locker entregará pavos este jueves 21 desde el mediodía y hasta las 2:00 de la tarde.

¿Se necesita registro previo?

Los organizadores implementaron diferentes requisitos para gestionar la alta demanda de pavos y cestas de comida para Thanksgiving.

Por ejemplo, el evento de Stockton Boulevard Partnership estableció estrictamente la entrega solo en auto (drive-through), con el límite de una familia por vehículo. Las autoridades recomendaron a los residentes llegar muy temprano.

En el condado de Yolo, específicamente en River City High School de West Sacramento, anunciaron una entrega comunitaria este miércoles desde las 8:00 de la mañana.

Aquí no se necesitó registro previo, pero los residentes presentarán obligatoriamente un comprobante de residencia en el condado para recibir su ayuda. Miles de familias se beneficiaron de esta iniciativa en la víspera de la gran cena festiva.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube