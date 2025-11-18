Subsidio Ceap: quiénes califican para recibir ayuda del condado de Webb y dónde recoger la solicitud

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno del Condado de Webb, Texas, abrió el período de solicitud para un programa de asistencia energética que otorga un apoyo de hasta 3.600 dólares para el pago de recibos de luz.

La ayuda está dirigida a familias de bajos recursos, especialmente las residentes en colonias rurales.

Detalles del programa y monto

El Programa Comprensivo de Asistencia de Energía (CEAP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Vivienda y Relaciones Comunitarias de Texas puede alcanzar hasta 3.600 dólares anuales para cada familia, cubriendo hasta 12 meses en el ciclo fiscal para el pago del servicio eléctrico.

En ese contexto, la comisionada Rosaura “Wawi” Tijerina indicó que esta ayuda llega en un momento crítico con la llegada del invierno, cuando las familias utilizan más energía, refiere en su sitio web, El Mañana de Nuevo Laredo.

Requisitos de elegibilidad

Para poder aplicar a este beneficio, los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios:

Ser residentes del Condado de Webb (ciudadanos o residentes legales).

Vivir en áreas rurales o colonias del condado.

Estar por debajo del 150% de los niveles de pobreza establecidos por el gobierno federal.

La Agencia de Acción Comunitaria del Condado de Webb (WCCAA) está a cargo de la gestión de los fondos y del proceso de solicitud.

Las solicitudes se están distribuyendo por orden de llegada, en un total de 80 cupos disponibles inicialmente, y continuará durante diciembre.

Para optar al beneficio, las solicitudes están disponibles de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. en todas las ubicaciones de la agencia.

Centros de aplicación Dirección Oficina Principal WCCAA 111 Camino Nuevo Rd. Hwy 359 Edificio B Centro Comunitario Larga Vista 5401 Cisneros Dr. Centro Comunitario Río Bravo 1600 Orquidia Ln. Rio Bravo, TX Comunitario Fernando Salinas 520 Reynolds St. 2.ª planta

Las personas pueden llamar a la Agencia de Acción Comunitaria al (956) 523-4222 en horario de oficina para solicitar información.

