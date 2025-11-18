¡Atención, inmigrantes! La licencia de conducir en Los Ángeles cuesta $45 dólares: ocho pasos de la Ley AB 60

Suscríbete a nuestros canales

Los inmigrantes que residen en Los Ángeles pueden obtener una licencia de conducir por solo $45, gracias a la Ley AB 60.

Esta legislación permite a las personas sin presencia legal en Estados Unidos (EEUU) solicitar el documento, siempre y cuando cumplan con requisitos específicos de identidad y domicilio en California, refiere La Nación en su sitio web.

Costos y tipos de licencias en 2025

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California estableció la siguiente estructura de tarifas, que puede ser abonada en efectivo, tarjeta de crédito/débito, Apple Pay, Google Pay, entre otros:

Clase de licencia Costo de solicitud Costo de reemplazo (robo/pérdida) AB 60 (Inmigrantes) $45 $36 No comercial Clase C, M1/M2, A o B. $45 $36 Comercial clase A, B o C. $58 $43

Requisitos clave de la Ley AB 60

La Ley AB 60, aprobada en 2013, busca reducir la cantidad de conductores sin licencia o seguro en California, sin importar su estatus migratorio.

El requisito indispensable es que los solicitantes deben demostrar que viven en el Estado Dorado.

Además, el DMV dispone de una herramienta de verificación para revisar documentos elegibles (como contratos de alquiler, facturas de servicios o documentos escolares/laborales).

Ocho pasos para obtener la licencia

Quienes deseen solicitar la licencia deberán seguir los siguientes pasos ante el DMV:

Comprobar que reúne todos los documentos necesarios de identidad y domicilio. Crear una cuenta MyDMV y cargar la documentación requerida. Aprobar una prueba escrita (disponible en más de 40 idiomas). Llevar todos los papeles originales a la cita. Establecer una fecha para el encuentro presencial. Dirigirse a la ventanilla que dice Start Here en la oficina. Si falta documentación, se realizará una verificación secundaria. Agendar y aprobar la prueba práctica (última instancia del proceso).

