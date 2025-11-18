Universidad gratuita en Nueva York: amplían programa para beneficiar a estos jóvenes

Suscríbete a nuestros canales

La Ciudad de Nueva York ha hecho un anuncio importante hoy: están ampliando significativamente los programas clave que ayudan a conectar a los jóvenes en hogares de acogida con oportunidades de educación superior, apoyo profesional y una estabilidad a largo plazo.

Esta iniciativa, impulsada por el alcalde Eric Adams y la Comisionada de la Administración de Servicios para la Infancia (ACS), Jess Dannhauser, tiene como objetivo ofrecer un camino más claro hacia el éxito para una población que históricamente ha enfrentado desafíos.

Nueva York promete acceso gratuito a la universidad

En el corazón de esta expansión se encuentra la promesa de acceso gratuito a la universidad para los jóvenes que son parte del sistema de cuidado de crianza.

Gracias a alianzas estratégicas y al uso de recursos ya disponibles, la ciudad se compromete a que el costo de la matrícula no sea un impedimento para que obtengan su título.

"Estamos apostando por el potencial ilimitado de nuestros jóvenes. Al eliminar la barrera financiera de la educación universitaria, les estamos abriendo las puertas a carreras y vidas que antes solo podían imaginar", comentó el alcalde Adams durante el anuncio.

El programa ofrece servicio de mentoría para jóvenes de Nueva York

Más allá de la educación, el programa se enfoca en construir conexiones humanas y profesionales que son realmente importantes.

La ACS está fortaleciendo su iniciativa de mentoría, emparejando a jóvenes con profesionales exitosos que les ofrecerán orientación, consejos y un apoyo emocional constante mientras enfrentan la transición a la vida adulta y la universidad.

Además, la ciudad está ampliando las oportunidades de empleo y pasantías pagadas.

Estas experiencias no solo les darán a los participantes habilidades prácticas, sino que también les permitirán hacer contactos profesionales y contar con un historial laboral valioso, preparándolos para entrar al mundo laboral con confianza una vez que se gradúen.

