La MetroCard desaparecerá definitivamente de Nueva York: conoce la fecha y qué pasará con tu saldo recargado

El sistema de transporte de Nueva York, Estados Unidos (EEUU), ha anunciado los pasos y fechas finales de la migración definitiva de su sistema de pago, esto es lo que debe saber.

Nos referimos a la Metrocard, una tarjeta de tarifa recargable que se utiliza para pagar el transporte público en la ciudad de Nueva York (NYC).

Esta ha estado en funcionamiento durante más de 32 años se comenzó a probar en 1993 y en 1994 fue su lanzamiento oficial.

Recordemos que, actualmente, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) está llevando a cabo una transición completa a un nuevo sistema de pago sin contacto.

El cual ha sido denominado OMNY, este sistema se está probando desde el 2019, pero no fue hasta aproximadamente finales de 2022 que se desplegó en todas las estaciones de metro y rutas de autobús.

Aun así, hasta ahora la Metrocard sigue siendo vendida y los usuarios pueden recargar sin inconvenientes.

Sin embargo, esto cambiará próximamente y las personas deberán migrar definitivamente al sistema Omny. que ofrece varias formas de pago.

Conoce los detalles sobre el fin de la Metrocard

Se ha dado a conocer que -desde el 31 d diciembre de 2025- las máquinas expendedoras en las estaciones dejarán de vender MetroCards nuevas e incluso de recargar las antiguas.

De igual forma, si se extravía el plástico no será posible solicitar uno nuevo.

Es decir, esta fecha marca el fin de la venta.

Ahora, en cuanto al uso de las existentes que se encuentran activas, la MTA ha indicado que seguirán siendo aceptadas en los torniquetes y autobuses durante un período de transición de al menos seis meses después de que cese la venta, es decir hasta aproximadamente el mes de junio.

Sim embargo, se debe tener claro que aún no se ha anunciado una fecha de suspensión definitiva.

Esto quiere decir que el 31 de diciembre las personas no van a perder el dinero recargado allí, hay que dispondrán de la mitad de 2026 para hacer uso del saldo.

Además, se ha indicado que el dinero que quede en las MetroCards, incluyendo saldos o pases ilimitados no utilizados, será transferible o reembolsable por un período de hasta dos años después de la fecha de expiración de la tarjeta física.

A pesar de dicho anuncio, lo cierto es que, al menos hasta el momento, no existe una forma directa y fácil de transferir el saldo de una MetroCard a una tarjeta OMNY debido a que utilizan tecnologías de codificación completamente diferentes.

En todo caso, el proceso implica, generalmente, solicitar un reembolso a la MTA (especialmente si usas el programa EasyPay) y luego usar ese dinero para cargar tu nueva tarjeta OMNY.

