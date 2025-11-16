Ford busca personal en EEUU con alto salario: el oficio con miles de puestos vacantes y la razón de la escasez

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU), Ford Motor Company está viviendo una crisis de personal para una importante labor debido a una “escasez general” por lo que están ofreciendo salarios de alto impacto para los que estén capacitados para ofrecer sus servicios.

Resulta que la reconocida compañía de automóviles no encuentra trabajadores en cierta área vital, lo que los ha llevado a tener vacantes hasta unos 5.000 puesto, como lo ha reconocido su propio CEO, Jim Farley.

Se trata de personal mecánico especializado, los cuales desempeñan un papel fundamental para garantizar la fiabilidad y el rendimiento de los vehículos de Ford Motor Company, pero esto no es todo.

De hecho, el CEO de Ford también señaló que tienen más de un millón de vacantes en trabajos críticos, servicios de emergencia, camiones, trabajadores de fábricas, plomeros, electricistas y comerciantes.

Esta información fue revelada en detalle en en el podcast Office Hours: Business Edition.

Salario + Motivo de la escasez de mecánicos

Se ha dado a conocer que Ford está ofreciendo salarios competitivos de hasta $120.000, lo que sería casi el doble del salario medio de un trabajador en EEUU.

Además de que también estarán realizando un aumento salarial del 25 por ciento -durante cuatro años- a los trabajadores como parte de su acuerdo que firmó en 2023 con el sindicato United Auto Workers.

Según Ford, la razón por la que hay tantos puestos vacantes es que hay escasez de empleados manufactureros que cumplan con los criterios de educación y capacitación.

Farley asegura que el sistema actual no cumple con los estándares.

Asegura que para convertirse en un mecánico Ford cualificado se requiere una combinación de formación, experiencia práctica y certificación.

Y es que, por ejemplo, aprender a sacar un motor diésel de una camioneta Ford Super Duty, puede llevar hasta cinco años de práctica.

En este sentido el CEO de Ford manifestó que no se cuentan con escuelas de oficios y no se está invirtiendo en educar a la próxima generación.

Otro factor es la rápida evolución del sector automotriz, especialmente con la transición a los vehículos eléctricos y los autos de alta tecnología, demanda nuevas habilidades y capacitación continua, lo que agrava la brecha de talento.

