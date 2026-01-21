Trump confirma uso de un arma desconocida durante operativo en Venezuela: esto reveló

Suscríbete a nuestros canales

Este 20 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó lo que hasta hora era una especulación. Durante una entrevista al medio News Nation, el mandatario se refirió a un arma desconocida que fue usada durante el operativo "Resolución Absoluta”, ejecutada dentro del complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Trump fue consultado sobre esta arma, que según testimonios de soldados venezolanos que sobrevieron al ataque, provocó descompensación y hemorragias a los efectivos militares, así como la muerte casi instantánea a varios de ellos.

"Sí, es algo que no quiero… Nadie más lo tiene. Tenemos armas que nadie conoce”, dijo Trump al describir el dispositivo utilizado contra los anillos de seguridad donde también habian militares cubanos.

“Fue un ataque increíble”, agregó sin dar mayores detalles al respecto.

La operación militar estadounidense involucró más de 150 aeronaves, entre aviones, helicópteros y drones.

El general Dan Caine, Jefe del Estado Mayor del Ejército de EEUU, dijo pocas horas después de la captura del mandatario venezolano, que la operación fue "discreta y precisa" y que fue "la culminación de meses de planeación y ensayos".

Un centenar de militares muertos tras el ataque

El pasado 07 de enero, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ofreció un balance sobre las consecuencias del ataque militar estadounidense.

Cabello confirmó que, hasta ese día, se contabilizan 100 personas fallecidas y un número similar de heridos, calificando la incursión como un "ataque bárbaro" contra la soberanía nacional. Entre los caídos, se encuentran 32 efectivos cubanos que hacían parte de la seguridad presidencial.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó el pasado 16 de enero, que un total de 47 militares de la FANB resultaron muertos durante la operación estadounidense.

