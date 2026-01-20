Política

Trump apunta a María Corina Machado como figura clave para el futuro de Venezuela

La declaración se produjo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca y generó atención internacional.

Por Jessica Molero
Martes, 20 de enero de 2026 a las 04:31 pm

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever un posible cambio en su visión sobre el futuro político de Venezuela al mencionar que podría involucrar a María Corina Machado “de alguna manera”. 

Las palabras de Trump surgen luego de un encuentro privado con Machado, celebrado días antes, que marcó un punto de inflexión en la relación entre ambos. 

Durante esa reunión, la venezolana le entregó al mandatario estadounidense la medalla de su Premio Nobel de la Paz, un gesto simbólico que Trump destacó públicamente.

Recordemos que hasta hace poco, Trump sostenía que Machado no contaba con suficiente respaldo interno para liderar una etapa de transición en Venezuela. Sin embargo, su reciente discurso refleja un cambio de tono, al reconocer su trayectoria y abrir la posibilidad de cooperación futura. 

"Una mujer increíblemente amable también hizo algo increíble, como saben, hace unos días. Estamos hablando con ella y quizá podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo, María (Corina Machado), quizá podamos hacerlo".

Asimismo, durante la misma intervención, el presidente estadounidense defendió su política hacia Venezuela y aseguró que el país atraviesa una nueva etapa

Según Trump, antes en Estados Unidos existían problemas graves relacionados con criminalidad y migración irregular, mientras que ahora se estaría avanzando hacia un escenario de mayor cooperación bilateral y estabilidad económica.

