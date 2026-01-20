“No son libres”: María Corina expone ante la OEA la realidad de los presos políticos

Suscríbete a nuestros canales

María Corina Machado sostuvo una reunión de alto nivel con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, como parte de su agenda internacional en Estados Unidos.

El encuentro se centró en analizar la situación política de Venezuela y los posibles escenarios para una transición democrática, en un contexto marcado por la presión internacional.

Tras la reunión, la dirigente opositora afirmó que Venezuela se encamina hacia un proceso de transición ordenado y estable, siempre que exista acompañamiento firme de la comunidad internacional, según la información de NTN24.

Uno de los temas centrales abordados fue la situación de los presos políticos en Venezuela. Machado advirtió que, aunque se han producido algunas excarcelaciones, muchas personas continúan bajo medidas restrictivas que limitan su libertad real.

En este sentido, insistió en que la prioridad debe ser la liberación plena y sin condiciones de todos los detenidos por razones políticas.

“Lo primero que tiene que ocurrir, la prioridad en este momento, es la liberación de los presos políticos, pero la libertad real (...) Hay presos que han sido excarcelados, pero no son libres y tienen que liberarlos a todos, y también a aquellos compañeros que hoy están escondidos y perseguidos, que puedan libremente expresarse (...) Hay que desmontar la estructura represiva, clausurar definitivamente todos los centros de tortura”

Asimismo, María Machado resaltó el papel que puede desempeñar la OEA como garante institucional durante un eventual proceso de transición. Según explicó, los países miembros deben actuar con coherencia y escuchar el clamor de sus ciudadanos, promoviendo soluciones democráticas que respeten la voluntad popular y contribuyan a la estabilidad regional.

“Este es un momento en el cual todos los países, absolutamente todos los que son Estados miembros de la OEA, deben escuchar a su gente porque yo sé que los pueblos de este hemisferio nos acompañan (...) Es el momento de actuar. Yo no tengo la ninguna duda de que Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición”

