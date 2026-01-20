De los 7°C en los andes a los 38°C en el llano: así estará el clima en Venezuela este 20 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este martes 20 de enero predominan condiciones meteorológicas estables en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, no se descartan algunas precipitaciones débiles y variaciones térmicas importantes en diversas regiones.

Pronóstico regional y precipitaciones

Aunque el cielo despejado será el protagonista, el flujo de vientos alisios del noreste continúa transportando humedad hacia la franja costera, generando nubosidad estratiforme y lloviznas dispersas, especialmente en las primeras horas de la mañana.

Región Central y Capital: se estima poca nubosidad durante el día. No obstante, en zonas montañosas de Miranda y La Guaira podrían presentarse mantos nubosos con lloviznas rápidas al amanecer.

Región Sur y Oriental: se mantienen las probabilidades de lluvias de intensidad variable en los estados Amazonas, Bolívar y la Guayana Esequiba, debido a la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical.

Región Andina y Zuliana: Nubosidad parcial con posibles chubascos aislados en horas de la tarde, particularmente en el estado Zulia y zonas altas de Mérida.

Las temperaturas mínimas esperadas oscilan entre los 7° en zonas montañosas de Mérida y 38° en los Llanos Centrales y Occidentales.

Estado del mar

Se estima una fuerte marejada en el Golfo de Venezuela y el Litoral Occidental, con olas que podrían alcanzar hasta 2 metros de altura. En la Zona Insular y el Litoral Central, se esperan olas de aproximadamente 1 metro.

