Sistema Patria inicia pago de bono por Bs 1800 este 19 de enero: ¿Quiénes lo cobran?

Para esta semana del 19 al 24 de enero, se espera la cancelación de varios bonos a través de la Plataforma Patria. Este lunes, ha iniciado el pago del estipendio Movimiento Social Somos Venezuela, asignado por el Ejecutivo Nacional.

MONTO: Bs 1800 ($5.2).

Este pago está dirigido específicamente a los brigadistas y miembros activos del Movimiento Somos Venezuela que se encuentren registrados y verificados en la plataforma.

Cómo recibir el beneficio

Para garantizar la recepción de este estipendio, los usuarios deben:

Estar registrados en el sitio web de Somos Venezuela. Mantener actualizados sus datos laborales y de participación social en el perfil de la Plataforma Patria. Esperar la notificación vía SMS desde el número 3532 o por la aplicación veMonedero.

