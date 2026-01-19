Sistema Patria inicia pago de bono por Bs 1800 este 19 de enero: ¿Quiénes lo cobran?

Para esta semana del 19 al 24 de enero, se espera la cancelación de varios bonos a través de la Plataforma Patria. Este lunes, ha iniciado el pago del estipendio Movimiento Social Somos Venezuela, asignado por el Ejecutivo Nacional.
MONTO: Bs 1800 ($5.2).
Este pago está dirigido específicamente a los brigadistas y miembros activos del Movimiento Somos Venezuela que se encuentren registrados y verificados en la plataforma.
Cómo recibir el beneficio
Para garantizar la recepción de este estipendio, los usuarios deben:
- Estar registrados en el sitio web de Somos Venezuela.
- Mantener actualizados sus datos laborales y de participación social en el perfil de la Plataforma Patria.
- Esperar la notificación vía SMS desde el número 3532 o por la aplicación veMonedero.
