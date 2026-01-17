Sistema Patria: conozca los bonos y montos previstos para la semana del 19 al 24 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Desde este lunes 19 y hasta el próximo 24 de enero, el Sistema Patria activará la entrega de nuevos pagos directos en su monedero virtual.

Los ciudadanos seleccionados para recibir estos beneficios serán informados a través de un mensaje de texto proveniente del número 3532, indicando la disponibilidad del dinero en su cuenta digital.

Es fundamental que los usuarios ingresen constantemente a la plataforma Patria o utilicen la aplicación veMonedero para verificar sus saldos.

El sistema actualiza estos montos de forma mensual, por lo que se recomienda mantener los datos personales al día para asegurar la recepción de las asignaciones correspondientes a este periodo.

Pagos programados para esta semana

A partir del 19 de enero, el personal jubilado que no recibe bono de alimentación comenzará a percibir un pago de 37.683,48 bolívares. Este monto equivale a 112 dólares, calculados según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

Por su parte, el 22 de enero será el turno de los pensionados del IVSS y los beneficiarios del programa Amor Mayor. Para este grupo, la asignación será de aproximadamente 16.822 bolívares, lo que representa un valor de 50 dólares indexados al tipo de cambio vigente.

Beneficios entregados recientemente

Durante la primera quincena de enero, el sistema ya hizo efectivos varios pagos importantes.

El pasado 15 de enero, el personal activo y jubilado del Ministerio de Educación recibió el Bono de Guerra Económica por una cifra de 40.680 bolívares. Asimismo, desde el inicio del mes se depositaron las siguientes ayudas:

7 de enero: Bono Corresponsabilidad y Formación (45.000 bolívares).

8 de enero: Bono Único Familiar (4.800 bolívares).

9 de enero: Segunda vuelta de Corresponsabilidad y Formación (15.000 bolívares).

13 de enero: Becas Universitaria (1.800 bolívares) y Enseñanza Media (1.200 bolívares).

