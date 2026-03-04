Venezolano asesinado dentro de un restaurante: hombres armados le dispararon a quemarropa

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano fue asesinado a tiros cuando se encontraba dentro de un restaurante con un amigo.

El hecho violento se registró en la región La Libertad, exactamente en la provincia de Chepén, el Perú.

Cámaras de seguridad captaron el momento cuando hombres armados irrumpieron en el local mientras la víctima cenaba con un amigo, ante la mirada atónita de clientes y trabajadores del local.

Irrumpieron en el restaurante para matar al venezolano

El hombre agredido estaba sentado en una de las mesas cuando apareció el grupo de delincuentes que se dirigió directamente hacia él y le disparó en varias ocasiones para acabar con su vida.

Con este ataque, son cuatro los homicidios registrados en las últimas 48 horas en la provincia de Chepén, reseñó Panamericana.

El índice de hechos violentos ha generado preocupación entre la población, que solicita a las autoridades reforzar la seguridad en la zona.

El crimen ocurrió durante la madrugada, cuando cinco criminales llegaron al local a bordo de motocicletas. Tres de ellos dejaron los vehículos, pero solo dos ingresaron al restaurante y dispararon directamente contra su objetivo.

Al percatarse de las intenciones de los atacantes, el venezolano intentó huir del lugar, sin embargo, fue alcanzado por los disparos y cayó al suelo. A pesar de que ya estaba tendido en el suelo, los tiradores continuaron con sus disparos para rematarlo.

Investigan el violento crimen

Por otro lado, los comensales del lugar quedaron impactados ante el violento acto; muchos se tiraron al piso para protegerse de los disparos, mientras que otros solo se cubrieron los oídos.

El general Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial de La Libertad, indicó que el caso se encuentra en investigación y que se ha destinado un equipo especializado para esclarecer los hechos.

“Hemos enviado tres grupos de investigación para resolver ese caso, estamos corriendo todo tipo de información, mandando grupo de inteligencia e investigación a esta localidad, por eso no hay pretexto para decir que no lo vamos a resolver”, indicó.

