Tribunal federal toma decisión sobre el peaje en Nueva York: ¿Cómo quedará el cobro?

Suscríbete a nuestros canales

La justicia federal de los Estados Unidos propinó un golpe definitivo a las intenciones de la Casa Blanca al ratificar la legalidad del programa de precios por congestión en Manhattan.

En un extenso fallo de 149 páginas, el juez Lewis Liman calificó como "arbitraria y caprichosa" la medida de la administración de Donald Trump que pretendía revocar el primer sistema de peaje urbano de este tipo en la nación.

Impacto

Con esta resolución, la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) asegura la continuidad del cobro de $9 a vehículos particulares que ingresan al sur de la calle 60.

Este es un mecanismo importante para financiar la infraestructura del transporte público y mitigar el colapso vehicular en la Gran Manzana según informó ABC News..

El magistrado subrayó que el programa es el resultado de un proceso democrático y legislativo sólido, invalidando los argumentos del secretario de Transporte, Sean Duffy, quien tildó la iniciativa de "injusta".

Consideraciones

Aunque el fallo protege la vigencia de las tarifas actuales (que alcanzan los $21,60 para camiones grandes y autobuses turísticos), el tribunal no prohibió futuros desafíos legales por parte del Gobierno federal, siempre que se ajusten a los canales correspondientes.

Esta victoria para el estado de Nueva York consolida una política de movilidad que busca recaudar fondos millonarios, mientras que las plataformas de transporte como Uber y Lyft mantienen sus recargos específicos de $1,50 por viaje dentro de la zona delimitada.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube