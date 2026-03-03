El balance de Trump: extracción récord de crudo en Venezuela y una relación política “excelente"

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración ha extraído 100 millones de barriles de petróleo venezolano y aseguró que ese recurso se encuentra bajo control estadounidense.

Las declaraciones las ofreció durante una reunión en la Casa Blanca con el canciller alemán, donde defendió la estrategia energética aplicada sobre el crudo venezolano.

Según Trump, parte de la producción obtenida beneficiará a Venezuela y otra a Estados Unidos. Sostuvo que el esquema implementado permitirá que el país obtenga mayores ingresos que en el pasado, al tiempo que su gobierno supervisa directamente el manejo del petróleo.

El mandatario reiteró que el control del crudo continuará bajo su administración y calificó la relación con funcionarios venezolanos como “excelente”. Además, afirmó que la gestión energética representa una oportunidad económica favorable para ambas partes.

“Venezuela fue increíble porque llevamos a cabo el ataque y mantuvimos el gobierno totalmente intacto, y tenemos a Delcy Rodríguez, que ha sido muy buena, tenemos toda la cadena de mando, y la relación ha sido excelente, ya hemos extraído 100 millones de barriles de petróleo, y una gran parte va para ellos y otra para nosotros, y ha sido genial, pagamos la guerra muchas veces”.

Durante su intervención, Trump comparó el caso venezolano con la situación de Irak tras la intervención estadounidense, señalando que su gobierno no repetirá decisiones que, a su juicio, generaron inestabilidad en ese país. En ese sentido, indicó que la estrategia actual busca mantener estructuras operativas mientras se consolida el control del sector energético.

“Si miras a Irak, donde despidieron a todos de forma muy estúpida: a los generales, a los militares, a la policía, a los bomberos y, a todos los empleados del gobierno, así que después la gente llamaba, no tenían idea, y por cierto, se formó ISIS, de ahí vino ISIS, toda la gente despedida, no creemos en eso, así que veremos qué pasa, pero primero tenemos que acabar con los militares”.

