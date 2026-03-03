65 años de Venevision: novelas eternas, reinas polémicas y sábados que paralizaban al país

Suscríbete a nuestros canales

Desde su primera transmisión en 1961, Venevision se consolidó como una de las señales de mayor impacto en la televisión venezolana y en varios mercados hispanohablantes. A lo largo de seis décadas y media, la cadena se convirtió en una fábrica de formatos y talentos que impulsó figuras artísticas, presentadores y contenidos ampliamente replicados. Su programación incluyó desde telenovelas hasta concursos de enorme alcance popular, pasando por comedia, variedad y realities que definieron generaciones.

Más que un canal, se transformó en el centro de reuniones familiares, con tardes y noches dominadas por producciones que se quedaron en la memoria colectiva mucho después de que terminaran sus emisiones.

Magia dramática: novelas que hicieron historia

Las telenovelas de Venevisión fueron y son uno de los pilares de su identidad televisiva. Historias de amor, traición, fortuna y enemistad se convirtieron en rituales de audiencia diaria, y muchas de ellas trascendieron fronteras,para consolidarse en mercados de toda América Latina y más allá.

Protagonistas y antagonistas de estas ficciones se convirtieron en nombres conocidos más allá de la pantalla, engrosando la lista de figuras que se pasearon entre el melodrama y la alfombra roja, alimentando la farándula y las portadas de revistas especializadas.

Sábado de espectáculo

Hablar de Venevisión es hablar de Sábado Sensacional, luego conocido como Súper Sábado Sensacional. El programa nació bajo la conducción de Amador Bendayán, figura clave del entretenimiento nacional. Tras su fallecimiento, el espacio quedó en manos de Gilberto Correa, quien se convirtió en uno de los animadores más emblemáticos de la televisión venezolana.

El formato mezclaba concursos, presentaciones musicales en vivo, entrevistas y competencias entre artistas o participantes anónimos. Dentro de ese gran contenedor surgieron segmentos y derivados como Mega Match Sensacional, donde equipos competían en preguntas de cultura general y destrezas. La Colina también transmitió La Fiebre del Dinero y La Caravana del Dinero, centrados en premios en efectivo; y Cuánto Vale El Show, espacio donde talentos aficionados eran evaluados frente al público.

También figuraron dinámicas como Sigue la Pista, basada en reconocimiento musical; Match 4, orientado a competencia juvenil; Sudando la Gota Gorda, de pruebas físicas exigentes; y La Estrella de la Fortuna, recordado concurso de azar y premios que mantuvo alta expectativa en cada emisión.

Humor sin filtro y figuras que marcaron época

En comedia, El Show de Joselo convirtió a Joselo en un ícono popular. Con sketches y personajes propios, el programa retrataba situaciones cotidianas con un estilo directo que conectó masivamente con la audiencia.

Décadas después, ¡Qué Locura! modernizó el humor televisivo con cámaras escondidas y bromas que generaban reacciones espontáneas. El espacio fue conducido por Moncho Martínez y luego por otros animadores, convirtiéndose en referencia de la comedia ligera de los años noventa y 2000.

Más reciente fue "A que te ríes", que apostó por parodias y rutinas humorísticas con un elenco rotativo de comediantes.

Mujeres, medianoche y más

En el terreno del entretenimiento nocturno destacó "Viviana a la medianoche", conducido por Viviana Gibelli, donde entrevistas, anécdotas personales y actuaciones musicales se mezclaban en formato late night.

"Qué Mujeres" ofrecía un espacio de conversación femenina con panelistas que debatían temas sociales y de actualidad. Por su parte, "De Noche" apostaba por entrevistas y presentaciones artísticas en horario nocturno, reforzando la franja de entretenimiento adulto.

Infancia, juventud y cultura pop

Para el público infantil y juvenil, "El Club de Los Tigritos" fue semillero de talentos. Conducido en distintas etapas por Wanda D’Isidoro, Jalymar Salomón y otros jóvenes animadores, el espacio combinaba música, baile y concursos.

Años más tarde llegó "Atómico", conducido por figuras juveniles como Marie Claire Harp en su etapa final, con dinámicas de juegos y participación del público. También estuvieron "Súper Club", "T.V. Manía" y "El País de Caramelo", todos enfocados en entretenimiento familiar y juvenil, con música, concursos y presentaciones artísticas.

"De Fiesta con Venezuela" (o De Fiesta con Venevisión) era un espacio musical donde artistas nacionales e internacionales se presentaban ante el público, generalmente bajo conducción de animadores de la planta.

Realidades, transformaciones y apuestas diferentes

"Cambiando tu Vida" se enfocaba en historias humanas y procesos de transformación personal, mostrando testimonios y asesorías en pantalla.

"Los Cómplices en el Circo de México" representó una apuesta de entretenimiento con componente internacional, combinando espectáculo circense y figuras televisivas.

Miss Venezuela: glamour y tensión televisiva

La transmisión del Miss Venezuela es desde hace décadas uno de los productos estrella del canal. Bajo la conducción histórica de Gilberto Correa y más adelante de Maite Delgado, la gala anual combinaba desfile, entrevistas y la ronda final de preguntas que solía generar titulares.

El evento no solo coronaba a la representante nacional, sino que funcionaba como espectáculo de alto rating, con producción musical, invitados especiales y una expectativa que paralizaba al país cada año.

Un legado que supera generaciones

A 65 años de su fundación, Venevisión no solo suma programas a su archivo: acumula rostros, animadores, reinas, comediantes y concursantes que pasaron por su pantalla y moldearon la cultura pop venezolana.

Desde Sábado Sensacional hasta Atómico, desde El Show de Joselo hasta ¡Qué Locura!, desde Miss Venezuela hasta El Informador, la historia del canal está entrelazada con la memoria colectiva del país y con una etapa en la que la televisión abierta dictaba la conversación nacional.

