Alivio fiscal en Florida: 14.000 propietarios de Miami Beach reciben dinero extra este mes

Suscríbete a nuestros canales

Un total de 14,095 propietarios de Miami Beach están en proceso de recibir un cheque de $500 como parte de un programa de alivio fiscal directo, financiado por un superávit presupuestario de $13.5 millones.

Lo más destacado de esta medida, impulsada por el alcalde Steven Meiner, es su simplicidad: el pago es automático y no requiere que los ciudadanos realicen ningún trámite o solicitud.

Detalles del reembolso de $500

Este desembolso, el primero de su tipo en dos décadas en la ciudad, busca devolver a los contribuyentes parte de los fondos excedentes gracias a la "disciplina fiscal" de la administración local.

Monto: $500 por inmueble elegible.

Origen de los fondos: Superávit municipal de $13.5 millones acumulado el año pasado.

Estado del envío: Los cheques comenzaron a procesarse el 6 de febrero de 2026 y se envían por correo postal en tandas que concluyen este mes.

¿Quiénes califican para el cheque?

Para garantizar que la ayuda llegue a las familias residentes y no a inversores, se han establecido criterios de elegibilidad estrictos basados en el Homestead Relief Program:

Exención Homestead: Debes haber tenido una exención de vivienda principal (homestead exemption) válida al 2 de enero de 2025. Residencia Principal: El beneficio es exclusivo para dueños que viven en su propiedad en Miami Beach. Exclusiones: Quedan fuera del programa los terrenos baldíos, estructuras no residenciales, comercios y viviendas de inversión (propiedades alquiladas o secundarias).

Contexto: la lucha contra los impuestos en Florida

Esta iniciativa de Miami Beach no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia en el sur de Florida para mitigar el alto costo de vida:

Hialeah: También ha implementado reembolsos similares (de aproximadamente $539 ) enfocados en propietarios mayores de 65 años con bajos ingresos.

Tallahassee: A nivel estatal, los legisladores debaten reformas más profundas, como la posible eliminación de ciertos impuestos no escolares sobre la vivienda principal, medida que podría someterse a referéndum a finales de 2026.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube