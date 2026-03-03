Atención

FANB asegura espacio aéreo: inutiliza aeronave usada por narcotraficantes

La acción fue informada a través de las cuentas oficiales del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB).

Por Jessica Molero
Martes, 03 de marzo de 2026 a las 12:02 pm
Foto: Comando Estratégico Operacional (CEOFANB)

 

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reforzó el control del espacio aéreo en el estado Amazonas al localizar y destruir una aeronave utilizada para el tráfico ilícito de drogas

El operativo se realizó ayer lunes 2 de marzo, en la zona conocida como Sector Piojo, municipio Autana, durante patrullajes combinados aéreos y terrestres de las unidades de la REDI Guayana. 

En el sitio, los efectivos militares detectaron una pista no autorizada donde se encontraba la aeronave Baron 58, con siglas PR‑NIB, de color blanco con detalles azul y vinotinto. Además, localizaron importantes insumos para su operación, que incluían:

  • 3.800 litros de combustible de aviación (AV‑GAS)

  • 200 litros de aceite para motores

Según la información oficial, la aeronave y los insumos eran operados por organizaciones criminales transnacionales que aprovechan la geografía del estado Amazonas para establecer plataformas logísticas. 

Tras el hallazgo, la FANB mantuvo el despliegue de unidades aéreas y terrestres en la zona para descartar la presencia de otros focos de actividad ilícita. 

 

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público, que se encargará de investigar la participación de personas vinculadas a la aeronave y cualquier irregularidad relacionada con el tráfico de drogas.

 

Martes 03 de Marzo - 2026
VENEZUELA
