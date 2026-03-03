Check-in internacional en Houston: lo que debes saber antes de tu próximo vuelo en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH) dio un paso gigante hacia el futuro de los viajes internacionales. Los pasajeros que vuelan desde Houston se encuentran con una terminal transformada: la Terminal E abrió oficialmente sus puertas como el nuevo epicentro del check-in internacional, marcando el inicio de la fase final de una histórica modernización.

Con una inversión que alcanza los 1,460 millones de dólares, esta es la mayor renovación de capital desde que el aeropuerto abrió sus puertas en 1969, diseñada para posicionar a Houston como una potencia logística global.

¿Qué aerolíneas cambian de terminal hoy?

El cambio operativo más crítico afecta a los pasajeros de Air France y KLM. Desde el pasado viernes 27 de febrero, estas compañías ya no operan sus mostradores en la Terminal D.

Nueva ubicación: Los viajeros deben dirigirse directamente a la Terminal E para despachar equipaje y obtener pases de abordar.

Margen de error: Si llegas a la Terminal D por error, toma en cuenta que el trayecto a pie hacia la nueva zona de facturación es de aproximadamente 10 minutos .

Próximas fases: Se espera que más aerolíneas internacionales realicen esta transición en las próximas semanas conforme el programa ITRP avance.

Seguridad y Tecnología: check-in en tiempo récord

La renovada Terminal E no solo es más grande, sino que introduce tecnología de vanguardia para que el pasajero pase menos tiempo en filas:

Mega Control de Seguridad: Se ha inaugurado un punto de control con 17 carriles, posicionándose como uno de los más grandes del país. Cuenta con carriles exclusivos para TSA PreCheck y CLEAR+. Tecnología Amadeus: Houston es el primer aeropuerto de Texas en implementar este sistema europeo de autoservicio para el despacho de equipaje. Los pasajeros pueden pesar y etiquetar sus maletas de forma autónoma en pocos pasos. Quioscos Multi-idioma: Nuevas estaciones permiten escanear el pasaporte y seleccionar la aerolínea en diversos idiomas, agilizando el proceso inicial.

Mejoras en el acceso vehicular

Para combatir el tráfico en las horas pico, la infraestructura vial también fue rediseñada:

Salidas: 11 carriles de acceso vehicular.

Llegadas: 8 carriles para ascenso de pasajeros.

Servicios: Se han añadido nuevas opciones gastronómicas y cafeterías tanto antes como después del control de seguridad para mayor comodidad de los acompañantes y viajeros.

