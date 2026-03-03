Más de $2.000 por semestre: denuncian alza de matrícula en la Universidad Santa María

Suscríbete a nuestros canales

El incremento de la matrícula en la Universidad Santa María (USM) desató una fuerte reacción entre los estudiantes del campus ubicado en el municipio Sucre, estado Miranda.

La comunidad académica denunció que el ajuste supera el 40% en comparación con el período anterior, elevando el costo del semestre a montos que oscilan entre 1.800 y más de 2.200 dólares para el año en curso 2026.

Además, los estudiantes aseguran que el aumento se implementó sin un proceso de consulta amplio, lo que incrementó el malestar dentro de la institución.

La manifestación fue convocada por el Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho, que reunió a más de un centenar de jóvenes en una concentración pacífica dentro de las instalaciones universitarias.

Durante la jornada, los voceros estudiantiles insistieron en la necesidad de abrir un canal formal de comunicación con las autoridades.

"Nos concentramos con exigencias muy claras. Nuestra exigencia es establecer un canal de comunicación directo entre la universidad y los estudiantes porque nos vemos en la necesidad de concentrarnos aquí de manera pacífica para exigir una explicación al aumento del 47.28% en la matrícula universitaria"

De acuerdo con los testimonios recogidos, algunos estudiantes pasaron de pagar aproximadamente 1.300 dólares por semestre a cifras cercanas a 2.000 e incluso 2.200 dólares. Este salto representa, según los denunciantes, un ajuste que muchos no pueden asumir de manera inmediata.

"En mi caso me quedo en 1800, pero hay muchos estudiantes que nos han informado que su matrícula quedó en 2. 200 cuando venimos pagando una matrícula de 1300 dólares. Esto es un aumento exagerado; en nuestro punto de vista, la Universidad debe enfocarse en mejorar las condiciones precarias que tiene"

Los voceros advirtieron que el impacto podría traducirse en un aumento de la deserción académica, especialmente en carreras con alta matrícula.

Representantes estudiantiles de otras facultades, como Ingeniería y Arquitectura, también se sumaron al llamado. Solicitan mayor claridad sobre los criterios financieros que justifican el incremento y piden que las autoridades expliquen cómo se destinarán los recursos adicionales.

"Queremos conocer un poco más de qué va todo este aumento de la matrícula. Deben establecer una relación más transparente entre las autoridades y los estudiantes".

La comunidad universitaria reiteró que su protesta se mantiene dentro de parámetros pacíficos y que su intención principal es lograr una revisión del aumento.

