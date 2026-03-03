Gestión Social

Arriban al país 130 venezolanos desde Miami: activan protocolos por adolescente sin acompañante

Por Genesis Carrillo
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 10:33 pm
Este lunes, un total de 130 ciudadanos venezolanos procedentes de la ciudad de Miami, Estados Unidos, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El grupo de connacionales, que retornó al país en el vuelo número 118, está integrado por 101 hombres, 21 mujeres, 4 adolescentes y 4 niños.

Durante las labores de desembarque y la ejecución de los protocolos de recepción, los organismos de protección identificaron a una adolescente que realizaba el viaje sin acompañante.

Ante esta situación, las autoridades activaron de manera inmediata los mecanismos de resguardo y protección especial previstos en la ley para garantizar la integridad de la menor de edad y el contacto con sus familiares directos.

 

 

Martes 03 de Marzo - 2026
