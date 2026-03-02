Reportan liberaciones en Zona 7 y Yare: excarcelan a miembros del equipo de seguridad de María Corina Machado

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este lunes 2 de marzo de 2026 se produjo una serie de excarcelaciones, entre los que se incluye a dos integrantes del equipo de seguridad de la opositora María Corina Machado, el familiar de un dirigente político y dos ciudadanos de nacionalidad colombiana.

Según informó el partido Vente Venezuela, a través de su cuenta en X, oficialemente salieron de prisión Milciades Ávila y Edwin Moya, quienes trabajaban como escoltas de la dirigente.

Padre de dirigente político es excarcelado

Simultáneamente, se reportó la liberación de Julio Velazco, padre de Marcos Velazco, dirigente de Vente Venezuela quien permaneció detenido durante seis meses, tras ser arrestado el 2 de septiembre de 2025, así como la de Pablo Campos, de 56 años, informó la periodista Gabriela González desde su cuenta en X.

Asimismo, en esta misma jornada, fueron excarcelados Reinaldo Emilio Gutiérrez Martínez y su hijo, Reinaldo Andrés Gutiérrez, ambos naturales del departamento del Cesar, Colombia.

Reciente liberación de gendarme argentino

Estas excarcelaciones se produjeron un día después de conocerse la liberación del gendarme de nacionalidad argentina, Nahuel Gallo, que contó con el apoyo logístico de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), que en un comunicado agradeció a la presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Los recientes anuncios también ocurren en medio de las expectativas ante la reciente aprobación de la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional, la cual dirige Jorge Rodríguez.

