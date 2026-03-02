El robo más "viral": chilenos graban su propio atraco de $3 millones y terminan en prisión en California

Suscríbete a nuestros canales

Lo que parecía el guion de una película de atracos terminó siendo la prueba principal de su propia condena. Las autoridades de California recordaron el cierre de un caso insólito: una banda de ciudadanos chilenos que documentó en video cada paso de un millonario robo a una joyería, incluyendo el momento en que posaron con el botín.

Gracias a su propio narcisismo digital, los cuatro implicados fueron identificados y capturados tras sustraer más de 3 millones de dólares en relojes y alhajas de alta gama en Simi Valley.

Un robo de película... filmado por los ladrones

La sofisticación del crimen contrastó con la falta de precaución de sus ejecutores. La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Ventura reveló videos donde se observa a los perpetradores no solo vigilando el lugar, sino celebrando el éxito del golpe en su apartamento de Los Ángeles.

El "boquete": Los ladrones irrumpieron primero en una tienda de dulces y café contigua ( Dr Conkey's Candy and Coffee Shop ). Desde allí, perforaron la pared para acceder directamente a la caja fuerte de Five Star Jewelry and Watch Repair .

Evidencia en video: En las grabaciones incautadas, se ve a los sujetos clasificando pulseras y relojes de lujo. Incluso, uno de ellos cometió el error de mostrar su rostro completo a la cámara mientras sostenía los objetos robados.

Logística: Para el atraco, ocurrido originalmente en mayo de 2025, utilizaron cuerdas, escaleras y herramientas pesadas, ingresando al edificio a través del techo.

Sentencias: mano dura en el Condado de Ventura

El fiscal de distrito, Erik Nasarenko, fue enfático al señalar que el condado no será un "blanco fácil" para bandas organizadas. Tras el proceso judicial, las condenas se distribuyeron de la siguiente manera:

Sentenciado(a) Condena Estatus Manuel Ibarra 4 años y 4 meses En prisión Camilo Lara 4 años y 4 meses En prisión Heidi Trujillo 4 años En prisión Sergio A. Mejía Machuca Por definir Sentencia en marzo 2026

El arresto: atrapados con las joyas puestas

La policía logró interceptar a la banda el 10 de junio, apenas unas semanas después del robo. Al momento de la detención, la desfachatez de los delincuentes continuaba: algunos de ellos llevaban puestas las joyas robadas, mientras que otros cargaban el resto de la mercancía en bolsas de mano.

La investigación determinó que los sujetos realizaron una vigilancia previa meticulosa, buscando cámaras de seguridad y puntos débiles en la estructura del edificio antes de dar el golpe.

