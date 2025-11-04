Robos de autos en EEUU: conoce quienes lideran la fatídica lista de los estados más propensos y las recomendaciones clave

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) los propietarios de autos tampoco se salvan de la inseguridad y es que los robos tampoco son tan poco frecuentes como se cree, descubre qué estados lideran esta mala estadística y qué recomendaciones seguir para proteger tu vehículo.

Ciertos lugares mantienen alertas altas debido a factores urbanos y tecnológico, esto, a pesar de que las estadísticas del primer trimestre del año han mostrado una disminución de este tipo de incidentes.

Según datos recientes del National Insurance Crime Bureau y expertos en seguridad, como lo reseña el portal especializado de Siempre Auto.

Estados en los que más roban autos en EEUU

En este sentido, es importante identificar cuales son los estados más vulnerables para saber si debe o no tomar medidas adicionales para asegurar no ser víctima.

Estos son los estados que lideran:

California: con una tasa de 463 robos por cada 100,000 habitantes.

Registrando más de 181,000 vehículos hurtados en 2024, tendencia que se mantiene en 2025 pese a una caída del 14% interanual.

Señalan que el estado enfrenta desafíos por el alto volumen de tráfico y la demanda de repuestos en el mercado negro.

Nuevo México: con 458 incidentes por 100,000 personas.

Hay que tener presente que, ciudades como Albuquerque reportan tasas elevadas debido a la proximidad con fronteras y el uso de autos robados para contrabando.​

Sin embargo, intervenciones locales, como cámaras de lectura, han reducido incidentes en un 20% en zonas clave.

Colorado: acumula 430 robos por 100,000 residentes.

En este caso son Denver y Pueblo los que más destacan por sus 598 y 654 casos respectivamente en áreas metropolitanas.

Explican que los factores que ponen a este estado en el tercer lugar son la combinación de densidad poblacional y vehículos populares como pick-ups de Ford.

Nevada: con 394 por 100,000.

Esto, impulsado por Las Vegas, donde el turismo y el estacionamiento callejero aumentan la exposición.

Otros estados como Missouri (380) y Washington (375) completan el top cinco, con caídas notables del 14% y 32% en 2025, atribuibles a mayores patrullajes.​

Dato destacado: en 2025 se ha detectado una tendencia de robo de ruedas y catalizadores, especialmente en ciudades como Atlanta y Seattle, donde los precios de metales preciosos incentivan a ladrones organizados.​

Sepa qué puede hacer para reducir la posibilidad de robo

Las recomendaciones no son estrategias de alta tecnología, principalmente responden a acciones simples y hasta obvias, pero que los propietarios en EEUU suelen pasar por alto.

Siempre bloquea las puertas y cierra ventanas - El 40% de los robos ocurren en vehículos accesibles.

Estaciona en áreas iluminadas con vigilancia.

Nunca dejes llaves o valuables a la vista, como cables de carga que sugieren electrónicos dentro.

Evita dejar el motor encendido.

Usa dispositivos visibles como candados de volante o alarmas audibles - Estas disuaden al 70% de los ladrones convictos, según encuestas.

Para mayor efectividad, instala bloqueos en frenos o ruedas, especialmente en estados de alto riesgo como California.

Estos métodos low-cost han probado reducir incidentes en un 30% en pruebas urbanas.​

Otros métodos: aptos para la recuperación

Mantener el vehículo actualizado con parches de software contra hacks.

Rastreadores GPS como AirTags o sistemas OEM de Toyota y Ford permiten recuperación en el 85% de casos.

Grabar el VIN en vidrios o espejos, ya que disuade reventas ilegales.

Usar interruptores de encendido (kill switches) que cortan la electricidad al motor.

Adquirir alarmas avanzadas con notificaciones en tiempo real, integradas en apps.

