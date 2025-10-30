Clases de inglés gratis en Carolina del Norte: programas disponibles para la comunidad latina

Suscríbete a nuestros canales

En Carolina del Norte, Estados Unidos (EEUU), el crecimiento de la población latina ha sido notable, de hecho, entre 2010 y 2020, la población latina creció cerca de un 40%, esto ha dado paso a que se establezcan programas que los ayuden a dominar el idioma local, es decir, el inglés.

Actualmente en el estado existen varios programas gratuitos que dan clases de inglés para adultos, con el objetivo de ayudarlos a acceder a mejores oportunidades laborales, educativas y sociales.

Clases ESL en Carolina del Norte

Por una parte, la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro (UNCG) tiene un programa llamado “Real World English”.

Este ofrece clases en varios niveles y no cuesta nada a los participantes.

Además, casi todas las ciudades en Carolina del Norte cuentan con un Community College que ofrece clases de ESL completamente gratis, esto, sin importar el estatus migratorio.

Colegio Comunitario de Piedmont Central (CPCC): en Charlotte - Teléfono: 704-330-2722

Brindan opciones en múltiples sedes de Charlotte, abarcando desde inglés básico hasta niveles intermedios y avanzados.

Colegio Comunitario Técnico de Durham: en Durham - Teléfono: 919-536-7200, ext. 3228

Colegio Comunitario Técnico de Wake (Wake Tech): Raleigh / Condado de Wake - Oficina de ESL: 919-866-5490

Colegio Comunitario Cape Fear (CFCC): Wilmington - 910-362-7049 o 910-362-7184

Colegio Comunitario Técnico de ForsythWinston: Salem - 336-757-3719 (español)

Colegio Comunitario de Carolina Central (CCCC): Condados de Chatham, Harnett, Lee – Debe consultar en su sitio web para acceder a sus clases en línea.

Otras opciones activas

Además, Varias iglesias y centros comunitarios ofrecen programas gratuitos a menudo en asociación con los Community Colleges:

El Refugio / The Refuge (Sanford): Ofrecen clases de ESL gratuitas y, en algunos casos, cuidado de niños gratuito mientras los padres asisten a clase.

Contacto: 919-352-9709

YMCA of Northwest North Carolina: Ofrecen clases gratuitas de ESOL (Inglés para Hablantes de Otros Idiomas) en varios niveles (Principiante, Intermedio y Avanzado) en sus centros.

Por otra parte, en Raleigh, el programa cultural de los parques de la ciudad también ofrece clases gratuitas, tienen diferentes horarios y niveles, desde principiantes hasta avanzados.

En estos espacios, los estudiantes pueden aprender no solo el idioma, sino también conectarse con otros miembros de la comunidad, lo cual favorece la integración social.

Requisitos y recomendaciones

Los pasos para acceder a la mayoría de las universidades comunitarias suelen ser:

Asistir a una Sesión de Orientación o Registro (2 días): suele ser obligatorio.

Examen de Colocación: realizar una prueba breve para determinar tu nivel de inglés (lectura y escucha).

Edad: ser mayor de 18 años.

Los menores de 16-17 años requieren un formulario de consentimiento notariado de los padres y deben ser elegibles fuera del sistema escolar público.

Tenga presente que, aunque no importa el estatus migratorio, pueden pedir que se presente una identificación con foto y fecha de nacimiento.

Algunas organizaciones comunitarias no la requieren.

La principal recomendación para los latinos es que se pongan en contacto o averigüen sobre el Community College o la Organización Comunitaria que esté más cerca de su ubicación.

Esto, para obtener las fechas de inscripción más recientes, ya que los cupos suelen ser limitados y tienen alta demanda.

