Comida gratis en EEUU: guía práctica para beneficiarios SNAP ante el cierre del gobierno

Millones de familias en Estados Unidos enfrentan una crisis alimentaria. El cierre del gobierno amenaza con suspender los beneficios del programa SNAP en noviembre.

Según Fox News, varias plataformas de reparto y bancos de alimentos activaron medidas de emergencia para garantizar el acceso a alimentos gratis en todo el país.

Alimentos gratis: cómo acceder a las nuevas ayudas disponibles

En primer lugar, DoorDash lanzó una iniciativa nacional que entregará 1 millón de comidas gratuitas a través de bancos de alimentos y organizaciones comunitarias.

Además, la empresa eximirá de comisiones a más de 300 despensas asociadas al Proyecto DASH durante todo noviembre. La ayuda incluye entregas sin costo para beneficiarios SNAP.

DoorDash: tiendas habilitadas y código promocional

Los usuarios con tarjeta SNAP/EBT vinculada a DoorDash pueden pedir en tiendas como Dollar General, Food Lion, Wegmans y Stop & Shop sin pagar tarifas.

Para activar la promoción, deben usar el código SNAPDD entre el 1 y el 30 de noviembre. La oferta aplica solo una vez por persona y excluye pedidos con alcohol.

GoPuff: crédito de $50 en alimentos para beneficiarios SNAP

Por otro lado, GoPuff donará hasta $10 millones en alimentos mediante créditos de $50 divididos en dos fases durante noviembre.

Del 1 al 15 de noviembre, los usuarios deben usar el código SNAPRELIEF1. Del 16 al 30, el código será SNAPRELIEF2. El beneficio incluye envío gratis.

Bancos de alimentos y restaurantes locales también ofrecen apoyo

A nivel local, Feeding America coordina la entrega de alimentos gratuitos en bancos comunitarios. Puedes consultar el más cercano en su sitio oficial.

Asimismo, algunos restaurantes ofrecen comidas gratis para niños o menús solidarios. La revista Restaurant Business Magazine reportó opciones en varios estados.

¿Qué hacer si no tienes acceso digital?

Si no puedes usar apps, acércate directamente a tu banco de alimentos local o llama a la Línea Nacional Contra el Hambre para recibir orientación.

También puedes consultar iglesias, centros comunitarios y comedores públicos que ofrecen alimentos sin costo a personas en situación vulnerable.

