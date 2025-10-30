Nuevo plan vial en San Diego suspende una política de décadas: razones claves para el cambio de medida

Suscríbete a nuestros canales

San Diego experimentará una reestructuración significativa en su panorama financiero, después de una votación crucial del Concejo Municipal.

De acuerdo con KSDY, el órgano legislativo aprobó 8 a 1, una medida que suspende temporalmente el reparto de los ingresos generados por los parquímetros, cediendo el control total de los fondos a la Ciudad.

Esta decisión estratégica se produce en medio de crecientes cuestionamientos sobre la eficacia y transparencia en la administración de estos recursos por parte de las asociaciones comerciales locales que operan los distritos de estacionamiento comunitario.

Frenan gestión comunitaria por déficit de transparencia

La maniobra busca redirigir los fondos hacia proyectos urgentes de infraestructura urbana, como la reparación de aceras y el mantenimiento de alumbrado público. Con la suspensión, cerca de $1.8 millones de dólares se liberarán para ser utilizados de forma directa por cuadrillas municipales.

La principal justificación para la toma de control es el desempeño insatisfactorio de los Distritos de Estacionamiento Comunitarios (CPD, por sus siglas en inglés).

Auditorías recientes, respaldadas por un informe del Gran Jurado del Condado de San Diego en abril de 2025, revelaron que hasta el 35% del presupuesto de los CPD se destinaba a costos administrativos en lugar de a mejoras directas.

Además, una revisión interna del Departamento de Transporte de la Ciudad señaló que en el año fiscal 2025, las organizaciones solo lograron gastar alrededor del 30% de los $3.3 millones en ingresos disponibles para ellas.

Se encontraron también violaciones contractuales como la falta de procesos de licitación competitiva, conflictos de interés y documentación insuficiente del trabajo realizado, lo que llevó a la recomendación de disolver los distritos.

Destino inmediato: reparaciones prioritarias

El primer objetivo del fondo recuperado es abordar el mantenimiento crítico de la infraestructura. La Directora del Departamento de Transporte, Bethany Bezak, indicó que la medida permitirá maximizar el impacto de los ingresos utilizando los equipos de la Ciudad para realizar las reparaciones solicitadas por los residentes.

Específicamente, $1.8 millones presupuestados para los CPD en el año fiscal 2026 se utilizarán para arreglos en los distritos con parquímetros (Downtown, Uptown, Mid-City y Pacific Beach), que incluyen la reparación de aceras, mejoras de seguridad y, notablemente, la solución de una cartera de 1,200 fallas en el alumbrado público solo en el área de Downtown.

¿Cuál será el futuro de las reservas?

Además de los fondos operativos inmediatos, la Ciudad obtendrá control sobre los $5.67 millones de dólares que permanecen en las cuentas de reserva de los distritos.

Los funcionarios municipales declararon que estos recursos también se destinarán a proyectos elegibles de movilidad y estacionamiento dentro de las mismas comunidades donde se generaron, siguiendo las restricciones legales para el uso de estos ingresos.

Aunque la votación fue de 8-1, el voto disidente de un concejal se basó en la necesidad de permitir que al menos un nuevo distrito de estacionamiento, que aún está en fase de desarrollo, continúe operando para llevar a cabo proyectos comunitarios pendientes.

La administración municipal enfatizó que la toma de control es una medida temporal que se extenderá hasta junio de 2027.

Este periodo de suspensión tiene como finalidad permitir una revisión del modelo de financiamiento actual y la búsqueda de un sistema más eficiente y responsable.

