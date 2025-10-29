Bancamiga lanza con exito “Formar para Transformar”

Suscríbete a nuestros canales

Bancamiga, reafirmando su liderazgo en innovación tecnológica y su compromiso social, presentó con rotundo éxito la iniciativa “Formar para Transformar”. Este programa está diseñado para potenciar la capacitación del talento y el desarrollo empresarial en Venezuela.

Un Aforo Colmado de Conocimiento

Más de dos mil asistentes llenaron la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño para actualizar sus conocimientos con un panel de lujo:

Sergi Grimau (España), motivador experto en liderazgo y ventas.

Verónica Ruiz del Vizo (Venezuela), estratega en marketing, tecnología y comunicación.

Ambos conferencistas ofrecieron ponencias teórico-prácticas centradas en la Inteligencia Artificial y las herramientas necesarias para liderar el cambio en la era digital e impulsar la productividad en los negocios.

El lanzamiento de esta iniciativa, que busca posicionar al país a la vanguardia de las tendencias globales, marca un hito en las actividades formativas del sector financiero venezolano.

“En Bancamiga sabemos que el conocimiento es capital, y que detrás de cada idea poderosa hay transformación y crecimiento. Por eso diseñamos ‘Formar para Transformar’, para traer expertos internacionales, fomentar la innovación y contribuir activamente al desarrollo del país”, afirmó José Simón Elarba, presidente de la Junta Directiva de Bancamiga.

Conferencias Centrales: IA y Factor Humano

En la conferencia central, Sergi Grimau presentó “Human IA: la experiencia que lo equilibra todo”. Con un estilo claro y motivador, Grimau ofreció las claves para integrar conscientemente la inteligencia artificial con el factor humano, generando un impacto trascendente al mantenernos conectados con aquello que nos hace únicos.

Por su parte, Verónica Ruiz del Vizo, CEO de Working on Solutions (WOS), impartió “Dos cerebros y un corazón: cómo la IA impulsa la productividad y la toma de decisiones en los negocios”, una charla inspiradora dirigida a líderes que buscan asegurar la competitividad de sus organizaciones mediante la adopción del cambio.

Beneficios Exclusivos para PYMES

Durante el evento, y en el marco del ambiente de avance tecnológico, representantes de Mastercard para Latinoamérica relanzaron Easy Savings Specials, un programa global que ofrece beneficios exclusivos a micro, pequeños y medianos empresarios que poseen la Tarjeta de Débito Empresarial Bancamiga.

Bancamiga reafirma así su compromiso de invertir en la capacitación del talento venezolano, fomentando el paso de la formación a la acción y transformando ideas en negocios sostenibles que impulsan la economía nacional.

