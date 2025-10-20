Bancamiga lidera el estrato grande con crecimiento récord en cartera de créditos

Suscríbete a nuestros canales

Bancamiga cerró septiembre de 2025 como líder indiscutible en el estrato grande del sistema financiero venezolano. Su cartera bruta alcanzó los 29.305 millones de bolívares, equivalentes a 163 millones de dólares. Este resultado representa un crecimiento mensual de 21,93% y un incremento acumulado anual de 425,30%.

La entidad registró el mayor aumento porcentual dentro de su categoría. En términos interanuales, su cartera creció 738,56%, superando ampliamente a sus competidores. Además, logró un crecimiento promedio mensual de 20,45%, superando en más de 16 puntos los promedios del sistema financiero y del sector privado.

Con estos resultados, Bancamiga se posiciona como la sexta institución bancaria con la cartera de créditos más grande del país. Su índice de morosidad se mantiene en apenas 1,96%, reflejando una gestión eficiente del riesgo. En la banca privada, su participación alcanzó el 9,03%, mientras que en el sistema bancario nacional logró una cuota de mercado del 6,03%.

Captaciones en bolívares y dólares impulsan el liderazgo de Bancamiga

Las captaciones totales de Bancamiga sumaron 47.174 millones de bolívares al cierre de septiembre, equivalentes a 263,5 millones de dólares. Este desempeño representa un aumento interanual de 403,25%, con un crecimiento nominal de 37.800 millones de bolívares. La institución lideró la variación relativa dentro del estrato grande.

El crecimiento promedio mensual fue de 15,48%, superando los promedios del SBV (13,54%) y del sector privado (14,08%). La variación anual alcanzó 263,63%, consolidando a Bancamiga como una de las entidades más dinámicas del país. Su cuota de mercado se ubicó en 5,50%, ocupando el sexto lugar a nivel nacional.

En captaciones en moneda extranjera, Bancamiga se posicionó en el Top 3 de la banca privada. Absorbió el 14,91% de ese segmento y el 8,53% del sistema bancario venezolano. En septiembre, cerró con 27.681 millones de bolívares (154 millones de dólares), con una proporción de captaciones en divisas del 58,68%. Anualmente, ganó 2,68 puntos porcentuales en la banca privada y 1,57 en el SBV.

Rentabilidad, patrimonio e ingresos financieros consolidan su posición

El patrimonio de Bancamiga alcanzó los 12.515 millones de bolívares (69,92 millones de dólares), con un crecimiento interanual de 1.217,50%. En términos anuales, el incremento fue de 440,91%, lo que la convierte en la entidad con mayor variación relativa en su estrato. En septiembre, absorbió el 5,75% del estrato privado y el 2,56% del sistema.

Los ingresos financieros totalizaron 6.658 millones de bolívares (44 millones de dólares), con un aumento de 420,32% respecto a diciembre de 2024. Estos ingresos representaron el 69,35% del total, con un salto de 22,10 puntos porcentuales. La rentabilidad de la cartera de créditos alcanzó un rendimiento de 132,63%, con un incremento anual de 83,30 puntos.

En posicionamiento, Bancamiga se ubicó en el Top 4 de la banca privada y en el Top 5 del SBV, con cuotas de mercado de 10,29% y 6,57%, respectivamente. El crecimiento interanual acumulado fue de 2.051,20%.

Finalmente, el resultado neto acumulado llegó a 2.919 millones de bolívares (18,92 millones de dólares), con un incremento anual de 11.504,47% en bolívares y 3.128,12% en dólares. Bancamiga se consolidó como la institución con mayor crecimiento relativo en moneda extranjera. Su retorno sobre patrimonio (ROE) fue de 118,19% y el retorno sobre activos (ROA) de 17,48%, indicadores que confirman su eficiencia operativa.

