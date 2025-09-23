Bancamiga impulsa el emprendimiento en mayores de 50 años con foro virtual

Suscríbete a nuestros canales

Más de 200 personas se conectaron desde toda Venezuela para participar en el foro “Emprender después de los 50”, organizado por Bancamiga. La actividad forma parte del programa de desarrollo empresarial de la institución financiera, que busca fortalecer el ecosistema emprendedor en el país.

El evento contó con la participación de Mauricio Parilli, director de Aprendo y Emprendo, quien ofreció una conferencia centrada en las oportunidades de negocio para personas mayores. Bancamiga reafirma así su compromiso con la inclusión social y el desarrollo económico, brindando herramientas que empoderan a los emprendedores venezolanos.

La economía plateada: un mercado en expansión

Durante su intervención, Parilli explicó que las personas mayores enfrentan barreras laborales por su edad. Sin embargo, representan un nicho de consumo con necesidades específicas. Este grupo poblacional ya no se percibe como una carga, sino como una generación activa, con capacidad de autoemplearse y generar valor.

El especialista destacó la importancia de cambiar la narrativa tradicional. La nueva longevidad redefine el rol de los mayores en la economía. Este enfoque impulsa la llamada “economía plateada”, que promueve productos y servicios adaptados a sus hábitos de consumo.

Parilli subrayó que este modelo no solo mejora la calidad de vida de los mayores. También fomenta su independencia económica y genera empleo. La clave está en entender sus necesidades y diseñar soluciones que respondan a ellas.

Más de cinco millones de venezolanos mayores demandan inclusión

En Venezuela, el 19% de la población supera los 55 años. Esto equivale a más de cinco millones de personas que requieren atención especializada. Además, poseen experiencia acumulada que les permite ofrecer productos y servicios con alto valor agregado.

Según Parilli, 55% de los mayores no se sienten incluidos por las empresas. El 61% identifica una brecha significativa en áreas como salud y bienestar. Estos datos revelan una oportunidad clara para emprendedores que deseen atender este mercado.

