La agencia La Rinconada de Bancamiga es ahora su nueva agencia Los Próceres

Suscríbete a nuestros canales

Bancamiga transformó la agencia La Rinconada en la nueva agencia Los Próceres. Esta sede se convierte en la quinta del municipio Libertador, junto a Sabana Grande, Propatria, Las Ibarras y El Cementerio. La decisión responde a una estrategia de posicionamiento que busca fortalecer la marca en zonas clave de la capital.

Ubicada en la Avenida Los Próceres, dentro del Centro Comercial IPSFA, la agencia atenderá a comunidades como El Valle, Coche, Santa Mónica, Los Chaguaramos y Bello Monte. Su localización estratégica permite conectar con importantes centros comerciales y vías de transporte, lo que facilita el acceso de clientes actuales y potenciales.

Desde su apertura original en mayo de 2021, la agencia La Rinconada sumó 18.800 clientes entre personas naturales y jurídicas. Ahora, todos ellos contarán con un espacio más moderno, amplio y funcional para realizar sus operaciones bancarias.

El corte de cinta estuvo a cargo del Presidente Ejecutivo Ariel Martínez y de la gerente de la agencia Los Próceres, Luisa López.

Una apuesta por el desarrollo económico local

Durante el acto de inauguración, el presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, José Simón Elarba, destacó el impacto positivo de esta nueva sede. “Estoy seguro de que será una aliada del crecimiento de la institución y promoverá el desarrollo de la economía del país a través de nuestra amplia oferta”, afirmó.

La agencia Los Próceres busca acompañar a comerciantes, emprendedores y usuarios individuales con productos financieros adaptados a sus necesidades. Entre ellos destacan los créditos comerciales, para vehículos y para emprendimientos, además de la Tarjeta de Débito Mastercard con tecnología Contactless. Esta tarjeta permite realizar compras online, pagar en puntos de venta nacionales e internacionales, suscribirse a servicios de streaming, retirar efectivo en el exterior y acceder a descuentos exclusivos.

Tecnología, innovación y servicios integrales

Además de su portafolio financiero, Bancamiga ofrecerá en Los Próceres sus innovadores Puntos de Venta, desarrollados junto a Soluciones Integrales Tecnológicas SITCA. Estos dispositivos permiten pagar y recargar servicios de telefonía y televisión, jugar loterías y sellar el 5y6. Cada transacción genera comisiones para emprendedores y pequeñas empresas, lo que impulsa la economía local.

La apertura de esta agencia se suma al reciente cambio de la Taquilla Lido, ahora convertida en la agencia número 50 de Bancamiga. Con estas acciones, la institución reafirma su compromiso con la modernización, la inclusión financiera y el fortalecimiento de su red de atención en todo el país.

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA

También visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube