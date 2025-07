Bancamiga celebra el Día del Niño con entrega gratuita de la tarjeta Kids

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la celebración del Día del Niño, Bancamiga ofrecerá su tarjeta Kids de forma gratuita durante este sábado, una oportunidad única para que los niños accedan a esta innovadora herramienta financiera.

Y es que este sábado 19 de julio, Bancamiga desplegará 13 operativos especiales en agencias de Caracas y del interior del país para atender a los pequeños y sus familias con actividades recreativas, entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m.

Las agencias donde se llevarán a cabo estos operativos son: Altamira, El Hatillo, Sabana Grande, Propatria, Taquilla Lido, Los Teques, Lechería, Mérida, Acarigua, San Francisco en Maracaibo, Barquisimeto Centro, Porlamar y Galería Plaza en Maracay.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de la entrega de la tarjeta Kids Bancamiga, una herramienta financiera soportada con tecnología sin contacto y diseñada especialmente para que los niños comiencen a aprender sobre el manejo responsable del dinero.

Bancamiga en el Día del Niño

La Tarjeta de Débito Mastercard Kids, que está asociada a la cuenta Bancamiga para menores de edad cedulados (entre los 9 y los 17 años), ofrece los siguientes beneficios:

• Registrarse en el portal y visualizar su saldo y movimientos de cuenta.

• Realizar pagos en puntos de venta nacionales.

• Recibir transferencias en bolívares de terceros.

• Realizar operaciones de pago móvil.

• Realizar recargas de saldo a su línea telefónica Movistar o Digitel.

• Y viene en variados diseños.

Un día dedicado a los más pequeños

Durante la entrega gratuita de la tarjeta Kids en Altamira, taquilla Lido y El Hatillo se realizarán activaciones de marca, que incluyen obsequios de globos y sesiones de pintacaritas para los más pequeños. Además todos los asistentes podrán disfrutar de una celebración especial para toda la familia.

Estas actividades por el Día del Niño se realizarán en Altamira (avenida Francisco de Miranda) de 10:30 a.m. a 12:30 p.m.; Lido (avenida Francisco de Miranda), de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.; y en la agencia El Hatillo (centro comercial Paseo El Hatillo), de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.

Todas estas acciones forman parte del compromiso de Bancamiga por fomentar la educación financiera desde temprana edad y promover valores como el ahorro y la responsabilidad en los niños.

Bancamiga invita a padres e hijos a acercarse a cualquiera de estas 13 agencias para compartir una jornada llena de alegría y aprendizaje.

Con estas iniciativas, el banco reafirma su papel como aliado de las familias venezolanas, ofreciendo productos y experiencias que contribuyen al desarrollo integral del país.

Para mayores detalles de las direcciones visita Ubícanos en el siguiente link:

https://www.bancamiga.com/agencias-bancamiga/

NOTA DE PRENSA

También pueden visitar nuestra sección: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube