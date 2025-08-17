Pikachu, Labubu y un oso son detenidos: conozca la insólita razón

Un video que se viralizó en redes sociales muestra a agentes subiendo a Pikachu, Labubu y un oso polar a una patrulla mientras los manifestantes gritan "¡Libertad para Pokémon!".
La detención ocurrió durante una protesta en Chisináu, la capital de Moldavia.
La manifestación se llevó a cabo en apoyo a Yevgenia Gutsul, líder de la región autónoma de Gagauzia, quien recientemente fue condenada a siete años de prisión.
Gutsul, conocida por sus posturas críticas hacia el gobierno prooccidental de Moldavia y su acercamiento a Rusia, ha calificado la sentencia como una persecución política.
