Moldavia

Pikachu, Labubu y un oso son detenidos: conozca la insólita razón

La detención ocurrió en Moldavia

Por Yasmely Saltos
Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 08:33 pm

Un video que se viralizó en redes sociales muestra a agentes subiendo a Pikachu, Labubu y un oso polar a una patrulla mientras los manifestantes gritan "¡Libertad para Pokémon!".

La detención ocurrió durante una protesta en Chisináu, la capital de Moldavia. 

La manifestación se llevó a cabo en apoyo a Yevgenia Gutsul, líder de la región autónoma de Gagauzia, quien recientemente fue condenada a siete años de prisión.

Gutsul, conocida por sus posturas críticas hacia el gobierno prooccidental de Moldavia y su acercamiento a Rusia, ha calificado la sentencia como una persecución política.

 

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Florida
tecnologia
licencia
Sabado 16 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América