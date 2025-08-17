La espera terminó: Florida reanuda un trámite esencial para inmigrantes Venezolanos, Hondureños y Nicaragüenses

Suscríbete a nuestros canales

Diversas personas que se encontraban a la espera para realizar trámites relacionados con documentos oficiales en Florida están ahora en condición de acceder a dichos servicios nuevamente.

Esta medida afecta a beneficiarios con el denominado Estatus de Protección Temporal (TPS), un estatus migratorio que ha tenido recientes modificaciones legales.

La información fue obtenida directamente del portal web oficial del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV), donde se publicó una guía actualizada que determina la reanudación en el procesamiento de licencias de conducir y tarjetas de identificación para ciertos grupos de beneficiarios.

Detalles sobre el proceso para Honduras y Nicaragua

Para personas provenientes de Honduras y Nicaragua que cuenten con documentación válida del TPS, el trámite de obtención de licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales estará habilitado hasta el 18 de noviembre de 2025.

Esta información fue confirmada por Dariel Fernández, Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade, quien además indicó que las autoridades locales están ofreciendo apoyo activo para quienes presenten la documentación requerida.

Situación particular para beneficiarios venezolanos

En cuanto a los ciudadanos venezolanos, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una resolución que establece que los beneficiarios que hayan recibido documentación relativa al TPS con fecha 5 de febrero de 2025 o anterior mantendrán su estatus temporalmente.

Mientras se resuelve el litigio que se encuentra en curso, estos residentes podrán acceder a licencias de conducir y tarjetas de identificación hasta el 2 de octubre de 2026.

Se recalca la necesidad de presentar todos los documentos que comprueben la elegibilidad al momento de solicitar estos servicios.

