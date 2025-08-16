Alerta de tráfico en Florida: conozca los nuevos cierres por construcción de la I-395/SR 836/I-95

Suscríbete a nuestros canales

En Florida, Estados Unidos (EEUU), se están realizando grandes labores de construcción y reparación en varias arterias viales interconectadas, por esta razón semana a semana se están anunciado alertas de cierres parciales o totales de ciertos tramos.

Le indicamos cuáles se encuentras activos, cuáles solo se mantendrán durante el finde semana, y los que vienen en los próximos días, con información del portal de Connecting Miami.

Esto se debe a la construcción de la I-395/SR 836/I-95, un plan de infraestructura vial masiva en Miami.

Es uno de los proyectos de construcción de carreteras más grandes en la historia del estado y tiene como objetivo principal mejorar la movilidad, la seguridad y la estética en una de las zonas con más tráfico de la ciudad.

El proyecto es una colaboración entre el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) y la Agencia de Autopistas de Miami-Dade (GMX), y está programado para completarse a finales de 2027.

Cierres activos y de fin de semana

Rampa de la I-95 en dirección norte al desvío de la I-395 en dirección este

Hasta el domingo 17 de agosto: la rampa de la I-95 en dirección norte a la I-395 en dirección este estará cerrada entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden tomar el siguiente desvío:

Salga en la rampa de la calle NW 2 (Salida 2B)

Continúe hacia el norte por NW 3 Avenue, luego gire a la derecha en NW 8 Street

Continúe hacia el este por NW/NE 8 Street

Gire a la izquierda en Biscayne Boulevard para acceder a A1A Norte/Miami Beach

Rampa de la I-395 en dirección oeste al desvío de la I-95 en dirección sur

Domingo 17 de agosto: la rampa de la I-395 en dirección oeste hacia la I-95 en dirección sur estará cerrada.

Los conductores pueden:

Vaya hacia el norte por la I-95, luego salga en NW 62 Street

Gire a la izquierda en NW 62 Street para acceder a la I-95 en dirección sur.

Cierres de carriles en la SR 836

Sábado 16 y domingo 17 de agosto: un carril en dirección este y oeste en la SR 836 desde NW 12 Avenue hasta la I-95 estará cerrado para la instalación de tablestacas entre las 7 a. m. y las 5 p. m.

Programados

Cierres de carriles de la I-95

Del domingo 17 al viernes 22 de agosto: Hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección sur desde NW 29 Street hasta NW 8 Street estarán cerrados según sea necesario entre las 9:00 pm y las 5:30 am. Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Del domingo 17 al viernes 22 de agosto: Se cerrarán hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección norte según sea necesario desde NW 8 Street hasta NW 29 Street entre las 9 p. m. y las 5:30 a.m Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m y las 11 a.m.

Rampa de la I-95 hacia el sur al desvío de la I-395 hacia el este

Del domingo 17 de agosto al miércoles 20 de agosto: la rampa de la I-95 en dirección sur a la I-395 en dirección este estará cerrada entre las 10 p. m. y las 5:30 a. m.

Los conductores pueden:

Continúe hacia el sur por la I-95, salga en la rampa de NW 8 Street (Salida 3B)

Gire a la izquierda en NW 8 Street, continúe hacia el este por NW 8 Street

Gire a la izquierda en Biscayne Boulevard para acceder a la rampa A1A Norte/Miami Beach

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 14 del noroeste

Del domingo 17 al viernes 22 de agosto: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 14 Street estará cerrada según sea necesario para la entrega de materiales entre la 1 a. m. y las 5:30 a. m.

Los conductores pueden:

Continúe hacia el oeste por SR 836 y salga en NW 12 Avenue.

Gire a la derecha en NW 12 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Cierres de carriles principales de la I-395

Del domingo 17 al viernes 22 de agosto: un carril de la línea principal en dirección este de la I-395 estará cerrado según sea necesario desde la I-95 hasta Biscayne Boulevard entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Del domingo 17 al viernes 22 de agosto: se cerrarán hasta dos carriles en la línea principal I-395 en dirección oeste, según sea necesario, desde Biscayne Boulevard hasta la I-95 entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Cierre total de Biscayne Boulevard

Del domingo 17 al viernes 22 de agosto: todos los carriles de viaje en Biscayne Boulevard estarán cerrados según sea necesario desde NE 11 Street hasta NE 13 Street entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres de carriles durante el día ocurrirán según sea necesario entre las 9 a.m. y las 4 p.m. Los horarios de inicio de los cierres pueden variar según los eventos.

Los conductores en Biscayne Boulevard en dirección sur pueden:

Gire a la derecha en NE 13 Street, luego gire a la izquierda en NE 2 Avenue

Gire a la izquierda en NE 8 Street para acceder a Biscayne Boulevard

Los conductores en Biscayne Boulevard en dirección norte pueden:

Gire a la izquierda en NE 11 Street, luego gire a la derecha en NE 1 Avenue

Gire a la derecha en NE 14 Street para conectarse con Biscayne Boulevard

Cierre completo de la SR 836 en dirección este en la avenida NW 17

Del domingo 17 al viernes 22 de agosto: todos los carriles de la SR 836 en dirección este estarán cerrados en la Avenida NW 17 entre las 10:5 y las 30:11 para trabajar de forma segura en las estructuras de soporte del puente elevado.

Los horarios de inicio y fin se ajustarán en días de eventos especiales.

Los conductores en la SR 836 en dirección este deberán:

Salga en NW 17 Avenue, luego continúe hacia el sur por NW 7 Street

Gire a la izquierda en SW 1 Street y continúe hacia el este.

Gire a la derecha en South Miami Avenue

Gire a la derecha para acceder a la rampa hacia la I-95 norte o sur

Conductores que van a Biscayne Boulevard y la Calzada MacArthur:

Pueden continuar hacia el este por SW 1 Street y girar a la izquierda en Biscayne Boulevard para conectarse con la rampa de entrada de MacArthur Causeway en NE 11 Terrace.

Los conductores en NW 12 Avenue que quieran acceder a la SR 836 en dirección este, la I-95, Biscayne Boulevard y MacArthur Causeway pueden continuar hacia el sur por NW 12 Avenue, girar a la izquierda en SW 1 Street y seguir los desvíos anteriores.

Cierre total de la SR 836 en dirección oeste

Del domingo 17 al viernes 22 de agosto: todos los carriles en dirección oeste de la SR 836 estarán cerrados desde la Avenida 12 del Noroeste hasta la Avenida 17 del Noroeste entre las 10:5 y las 30:11.

La hora de inicio de los cierres puede variar según los eventos.

Los conductores pueden:

Salga en la rampa de NW 12 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 12 Avenue

Gire a la derecha en NW 7 Street

Gire a la derecha en NW 27 Avenue y continúe hacia el norte para conectarse con la rampa SR 836 en dirección oeste.

Cierres de carriles en la SR 836

Del domingo 17 al viernes 22 de agosto: dos carriles en dirección este en SR 836 desde NW 17 Avenue hasta I-95 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m. Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 7 a.m.

Del domingo 17 al viernes 22 de agosto: dos carriles en dirección oeste en la SR 836 desde la I-95 hasta la Avenida NW 17 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m. Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 7 a.m.

Cierre de la Calle NW 14

Del domingo 17 al viernes 22 de agosto: la calle 14 del noroeste permanecerá cerrada según sea necesario desde la avenida 7 del noroeste hasta la avenida 10 del noroeste para la entrega de materiales y equipos.

Además, un carril de circulación en la calle 7 del noroeste permanecerá cerrado desde la avenida 10 del noroeste hasta la avenida 8 del noroeste por obras en el puente. El tráfico se desviará alrededor de la zona de obras.

Los conductores en la calle 14 NW en dirección oeste pueden:

Gire a la derecha en NW 7 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 17 Street

Gire a la izquierda en NW 9 Avenue y siga NW 10 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Los conductores en la calle NW 14 en dirección este, pueden:

Gire a la izquierda en NW 10 Avenue y siga NW 9 Avenue, luego gire a la derecha en NW 17 Street

Gire a la derecha en NW 7 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Cierre total de la avenida NW 17

Del domingo 17 al viernes 22 de agosto: la avenida NW 17 estará cerrada entre la calle NW 7 y el lado norte de la SR 836 entre las 10 p. m. y las 5:30 a. m.

Los conductores en la avenida NW 17 en dirección norte hacia el oeste por la SR 836 pueden:

Gire hacia el oeste en NW 7 Street

Gire a la derecha en NW 27 Avenue para acceder a la rampa de entrada oeste de SR 836

Los conductores que viajan en dirección norte por la avenida NW 17 y continúan hacia el norte pueden:

Gire hacia el oeste en NW 7 Street, luego gire a la derecha en NW 22 Avenue

Gire a la derecha en NW 20 Street para conectarse con NW 17 Avenue

Los conductores que viajan en dirección sur por la avenida NW 17 y continúan hacia el sur pueden:

Gire hacia el oeste en NW 20 Street, luego gire a la izquierda en NW 22 Avenue

Gire a la izquierda en NW 7 Street para conectarse con NW 17 Avenue

Cierre de carril en la Carretera Estatal SUR (SR) 7/US 441/NW 7 AVENUE

Del domingo 17 al viernes 22 de agosto: un carril en dirección sur de NW 7 Avenue estará cerrado desde NW 14 Street hasta NW 15 Street entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

El segundo carril en dirección sur se trasladará al lado este de la carretera alrededor de la zona de trabajo.

Cierres nocturnos de la avenida NW 15 bajo la SR 836 por obras en el puente

Del miércoles 13 al viernes 15 de agosto y del domingo 17 al viernes 22 de agosto: la Avenida NW 15 estará cerrada bajo la SR 836 según sea necesario entre las 9 p. m. y las 5:30 a. m. para permitir que el contratista del proyecto realice trabajos en el puente aéreo.

Desvío de la Calle 14 del noroeste

Jueves, agosto 21: la calle NW 14 desde la avenida NW 3 hasta la avenida NW 7 estará cerrada según sea necesario entre las 9 p. m. y las 5:30 a. m.

También se implementarán cierres diurnos según sea necesario entre las 9 a. m. y las 4 p. m.

Los conductores en la calle 14 NW en dirección oeste pueden:

Gire a la derecha en NW 3 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 17 Street

Gire a la izquierda en NW 7 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Los conductores en la calle NW 14 en dirección este, pueden:

Gire a la izquierda en NW 7 Avenue, luego gire a la derecha en NW 17 Street

Gire a la derecha en NW 3 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Si quiere verificar los mapas de desvío, puede visitar el siguiente enlace: Actualización semanal del proyecto: Proyecto de diseño y construcción de la I-395/SR 836/I-95 - Proyecto de diseño y construcción de la I-395/SR 836/I-95.

