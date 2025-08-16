¿Renovar la visa de EE. UU. sin entrevista? Esto es lo que necesitas para calificar sin ir a la embajada

Suscríbete a nuestros canales

Renovar la visa de turista para ingresar a Estados Unidos puede realizarse aún sin necesidad de una entrevista presencial, siempre que los solicitantes cumplan con ciertos parámetros impuestos por las autoridades consulares. Este método facilita y agiliza la gestión para quienes reúnen los requisitos establecidos.

La información sobre estas condiciones se obtuvo del portal web oficial del consulado estadounidense, donde se detallan los criterios que permiten a muchas personas acceder a la renovación exprés, evitando el trámite presencial.

Requisitos para la renovación sin entrevista

Para calificar para la renovación de la visa de turista sin entrevista, el solicitante debe cumplir con varias condiciones fundamentales. Entre ellas, la visa anterior debe haber tenido una vigencia completa de 10 años y haber caducado hace menos de 12 meses.

Además, el solicitante debió tener al menos 18 años al momento de la emisión de dicha visa y debe realizar la solicitud desde su país de residencia habitual.

Estas condiciones están diseñadas para simplificar el proceso y permitir una renovación expedita para quienes mantienen su estatus vigente dentro de los parámetros indicados.

Cambios vigentes desde septiembre de 2025

A partir del 2 de septiembre de 2025, se implementarán modificaciones en las reglas de exención de entrevista para los solicitantes. En particular, los menores de 14 años y las personas mayores de 79 años ya no estarán exentos y deberán presentarse físicamente ante un oficial consular para completar la renovación.

Cabe destacar que las visas otorgadas antes de esa fecha no se verán afectadas, aunque un oficial consular puede requerir una entrevista en cualquier momento si lo considera necesario.

Se recomienda a los interesados revisar periódicamente la información disponible en el sitio web de la embajada o consulado correspondiente para confirmar si cumplen con los criterios actuales y conocer los procedimientos exactos para la solicitud.

