¿Viajas de México a EEUU? Conoce los nuevos cambios en la visa que podrían afectar tu entrada: aquí más detalles

La embajada de Estados Unidos en México anuncia nuevas reglas para los viajeros que deseen visitar el país vecino.

A partir del 2 de septiembre, los mexicanos deben estar atentos a las nuevas modificaciones en sus visas, las cuales incluyen beneficios para personas que cumplan con ciertas características, según la Embajada.

Estas nuevas medidas impactan a miles de personas que viajan por turismo, negocios o estudios. Por ello, la embajada pide a los ciudadanos informarse bien antes de su viaje para evitar contratiempos en la frontera o en los aeropuertos.

¿Cuáles son las nuevas reglas para entrar a Estados Unidos?

Desde el 2 de septiembre, los menores de 14 años y los mayores de 79 años deben presentarse a una entrevista obligatoria. Antes, este grupo no necesitaba hacer este trámite.

Las visas que se aprueban antes de esta fecha no cambian. Sin embargo, un oficial consular siempre puede pedir una entrevista si lo considera necesario.

Además, se implementan nuevos procedimientos de seguridad en los aeropuertos. Los viajeros deben pasar por un control de seguridad más estricto.

La embajada asegura que estas medidas agilizan la entrada sin comprometer la seguridad nacional.

¿Quiénes son elegibles para obtener la visa sin entrevista consular?

Para renovar una visa de turista sin entrevista, se deben cumplir estos requisitos:

La regla aplica a personas con visas diplomáticas u oficiales (categorías A-1, A-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1).

También se aplica a quienes renuevan una visa de turista de diez años si su visa venció hace menos de 12 meses. Además, el solicitante debe haber tenido al menos 18 años cuando le dieron la visa anterior.

Cumplir con estos puntos hace que el proceso de renovación sea más rápido. Así, no se necesita una entrevista con el oficial consular.

¿Cómo prepararse para el viaje a EEUU?

Los viajeros deben revisar su pasaporte y visa para verificar que estén vigentes. Es recomendable tener una copia digital de sus documentos importantes.

La embajada sugiere a los ciudadanos descargar la aplicación CBP One, donde pueden gestionar su registro de entrada digitalmente.

Para evitar retrasos, la embajada aconseja llegar con anticipación al aeropuerto. También recuerdan que, aunque el proceso sea digital, un oficial de inmigración siempre puede pedir información adicional sobre el motivo del viaje.

