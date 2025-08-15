Peligro en Dollar General: estos son los lotes de café instantáneo con fragmentos de vidrio

Suscríbete a nuestros canales

Dollar General ha ordenado el retiro voluntario de tres lotes de su café instantáneo Clover Valley, tras reportarse la posible presencia de fragmentos de vidrio en el producto.

La alerta fue publicada el 11 de agosto de 2025 y confirmada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) un día después.

¿Cómo sucedió esto?

El artículo afectado corresponde a frascos de 8 onzas de café instantáneo marcada con el código UPC 876941004069 y lotes identificados como L-5163, L-5164 (ambos con fecha de vencimiento 13 de diciembre de 2026) y L-5165 (14 de diciembre de 2026).

Este café fue vendido en tiendas Dollar General desde el 9 hasta el 21 de julio de 2025, abarcando 48 estados del país, con excepción de Alaska y Hawái.

La empresa activó el retiro tras recibir una queja de un consumidor que encontró fragmentos vítreos en su frasco, de acuerdo con el portal Telemundo.

¿Qué consecuencias pueden sufrir las personas al ingerir este producto?

Aunque hasta la fecha no se han reportado lesiones, la FDA advierte que ingerir vidrio puede provocar heridas en la boca, garganta, dientes, e incluso perforaciones en el sistema digestivo.

La recomendación oficial es descartar inmediatamente el producto, contactar a Dollar General para solicitar el reembolso completo del costo, e incluso el impuesto; los clientes pueden comunicarse al correo [email protected] o al teléfono 1-888-309-9030, disponible todos los días de 6:00 AM a 1:00 AM.

Dollar General ha expresado sus disculpas por los inconvenientes derivados del retiro y ha indicado que está investigando activamente el origen de la contaminación en colaboración con la FDA.

