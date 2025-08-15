¡Alerta en EE.UU! La tormenta Erin podría ser el primer huracán de la temporada: ¿cuándo y dónde golpeará?

Suscríbete a nuestros canales

La tormenta tropical Erin, que se originó el lunes 11 de agosto, muestra un fortalecimiento constante mientras avanza hacia el oeste.

El Centro Nacional de Huracanes informó que se espera que este viernes se transforme en huracán, marcando el inicio oficial de los huracanes en la actual temporada del Atlántico que se extiende desde junio hasta noviembre.

Ubicación y trayectoria pronosticada

El boletín reciente del NHC indicó que Erin se encontraba a unas 790 millas al este de las Islas de Sotavento, con vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora, desplazándose hacia el oeste a 17 millas por hora.

Se prevé que el sistema pase cerca o justo al norte de las Islas de Sotavento durante este fin de semana, es decir a partir del sábado 16 de agosto, mientras continúa ganando intensidad para convertirse en huracán este viernes 15 de agosto.

Impacto en las islas del Caribe

De acuerdo con las advertencias emitidas, el norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico deben mantenerse en alerta por la tormenta.

Estas zonas enfrentarán lluvias intensas, oleaje fuerte, corrientes de resaca y vientos característicos de tormenta tropical a medida que el núcleo de Erin se desplace hacia el sur de estas islas.

Se anticipa que la tormenta podría llegar a convertirse en un huracán mayor, de categoría 3 o superior, durante el fin de semana.

La información fue obtenida del portal web de Telemundo Miami, fuente que ha mantenido el seguimiento y actualización constante sobre el desarrollo de la tormenta Erin y su evolución dentro de la temporada ciclónica de 2025.

