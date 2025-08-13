Lo último sobre la tormenta tropical Erin: esto debe saber si vive en Miami

Suscríbete a nuestros canales

Desde el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (EEUU) se pronostica que la tormenta tropical Erin se convierta en el primer huracán de la temporada de huracanes del Atlántico de 2025 a finales de esta semana.

Pero aún se convertirá en un huracán para el fin de semana, probablemente uno importante de al menos categoría 3, como lo reseña el portal de The Washington Post.

Sin embargo, un cambio hacia el sur en la trayectoria de Erin ha llevado a un aumento en el riesgo para las islas del norte del Caribe, aunque es poco probable que llegue directamente a EEUU.

Ahora, se espera que la tormenta se convierta en huracán el viernes, aproximadamente un día después de lo que se pronosticó originalmente.

Así se pronostica el paso de Erin por el Caribe: ¿Golpeará Miami?

Señalan que a tormenta tropical Erin en su paso por las aguas abiertas del Atlántico oriental, se vio envuelta en un velo de aire seco y polvoriento del Sahara, lo que limitó la capacidad de la tormenta para fortalecerse.

Explican que el cono pronosticado de la tormenta pasará justo al norte de San Martín, las Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico.

Islas donde es posible que este fin de semana haya mares agitados, vientos racheados y lluvias y tormentas eléctricas localmente fuertes.

Después de eso, un Erin que se intensifica probablemente dará un giro hacia el norte, bordeando el borde occidental del alto de las Bermudas, un cinturón de alta presión que dirige tormentas en el Atlántico central.

A partir de ahí, la tormenta probablemente tomará un camino que no pasa por las Bahamas y los Estados Unidos, pero potencialmente amenaza a las Bermudas y las Provincias Marítimas Canadienses la próxima semana.

Entonces, existe un consenso creciente de que es poco probable un impacto directo en los Estados Unidos, con la tormenta empujada hacia la costa por una perturbación en la atmósfera superior.

En el Caribe, el escenario más probable es un golpe lateral.

Es decir, Erin probablemente no golpeará directamente ninguna tierra, incluyendo Miami, sino que pasará lo suficientemente cerca como para efectos secundarios como vientos tempestuosos, chubascos y tormentas, corrientes de resaca y oleaje del océano.

Reiteran que, aunque Erin probablemente estará a cientos de millas de la costa, la tormenta generará grandes olas, mares agitados y elevará el riesgo de corrientes de resaca a lo largo de la costa este la próxima semana.

Fortalecimiento de Erin

Señalan que, a partir del jueves, Erin debería comenzar a fortalecerse de manera más constante.

Esto, debido a las temperaturas del agua, ya que durante las próximas 36 horas, Erin llegará a una parte del Atlántico tropical que está más cerca de los 85 u 86 grados, lo que provocará tormentas eléctricas que florecerán y fortalecerán el sistema.

Otro factor que se suma es Erin todavía está lidiando con algo de cizalladura del viento, un cambio disruptivo en la velocidad o dirección del viento con la altura, lo que está causando que su circulación se incline y se desorganice un poco.

Para el viernes, Erin se moverá a un entorno con vientos de nivel superior más relajados. Eso debería permitir que la tormenta se intensifique, tal vez rápidamente.

Además, a medida que el sistema se acerca a las Antillas Menores, debería moverse a un ambiente más rico en humedad. Eso le dará una envoltura protectora para bloquear cualquier insurgencia de aire seco.

Por otra parte, señalan que durante el fin de semana, Erin se moverá por debajo de una región de flujo en el sentido de las agujas del reloj en lo alto, lo que ayudará a ventilar el aire, o el flujo de salida, lejos de la tormenta.

Cuanto más eficientemente se ventile este aire, más se profundizará la baja presión de Erin, lo que permitirá que la tormenta se intensifique. Piense en ello como un soplador de hojas sobre una chimenea: cuanto más fuerte es el aire que sale de la parte superior, más se alimenta el fuego de abajo.

