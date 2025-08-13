Inundaciones repentinas en Tennessee: declaran estado de emergencia en este importante condado

Suscríbete a nuestros canales

El tiempo está siendo inclemente en esta temporada tormentas en Estados Unidos (EEUU), se han generado varios eventos importantes debido a inundaciones repentinas, el caso más reciente afectó al estado de Tennessee.

Lo primero que debe saber es que, el Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado lluvias excesivas concentradas en la región sur de los Apalaches, particularmente en el valle donde se encuentra Chattanooga, una ciudad baja de 180.000 habitantes, a lo largo del río Tennessee.

El martes por la noche, en un corto periodo de tiempo, cayeron 15 centímetros de lluvia en el Aeropuerto Metropolitano de Chattanooga, conocido como Lovell Field.

Resulta que las inundaciones repentinas arrasaron el sureste de Tennessee, cerrando varias carreteras en el área alrededor de Chattanooga mientras los equipos de emergencia rescataban a personas de las aguas.

De hecho, una alerta de inundación repentina estuvo vigente para el condado de Hamilton y el vecino condado de Bradley hasta las 2:45 am, hora local.

Estado de emergencia

En este sentido, se ha dado a conocer que Weston Wamp, alcalde del condado de Hamilton, que incluye Chattanooga, en Tennessee declaró el estado de emergencia poco antes de las 10:00 pm de la noche del martes.

La autoridad local pidió a los residentes que “extremaran las precauciones.

Muchas carreteras, incluida la autopista Amnicola, que atraviesa el centro de Chattanooga, todavía estaban inundadas a las 10:00 pm.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton instó a las personas en una publicación en las redes sociales a evitar viajes innecesarios.

La Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Hamilton indicó que se estaban realizando muchos rescates.

El Departamento de Bomberos de Chattanooga socorrieron a personas de autos que flotaban y casas parcialmente sumergidas.

Sobre todo en en Clemons Road y Swope Drive.

Los habitantes de la cuadra 1600 de Maxwell Street en East Ridge no pudieron salir de sus hogares debido al aumento de las aguas de las inundaciones.

Sin embargo, el personal de rescate de Swiftwater ayudó a los niños a subir a los botes inflables para ponerse a salvo y no se han reportado víctimas fatales.

El agua ya ha ido bajando, muchas carreteras ya se encuentras desahogadas, pero se mantienen labores en estos lugares para resolver los atascos de carros en aguas fangosas.

Sin embargo, no se reportaron heridos graves ni muertes.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube