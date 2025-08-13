¿Envías dinero a México? Así puedes evitar el nuevo impuesto a remesas desde EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La aprobación del llamado “Gran y hermoso proyecto” por parte de la administración Trump ha generado preocupación entre trabajadores mexicanos en Estados Unidos.

Según la información compartida por Ksdy50, la medida contempla un impuesto del 1 % sobre remesas enviadas en efectivo, giros postales o cheques de caja hacia México, a partir del 1 de enero de 2026.

En tal sentido, el anuncio ha provocado un aumento en las consultas en el consulado mexicano en San Diego, donde ciudadanos buscan alternativas para enviar dinero sin ser afectados por el nuevo gravamen. El impuesto aplicará a personas no estadounidenses, incluidos residentes permanentes y trabajadores con visas temporales.

México reporta caída en remesas durante 2025

Durante el primer semestre de 2025, México registró una disminución de más del 5 % en el ingreso por remesas, con una caída del 16 % solo en junio en comparación con el mismo mes de 2024. California sigue siendo el principal estado emisor, representando más del 96 % del total enviado desde EEUU.

De acuerdo con cifras de 2024, los trabajadores mexicanos en Estados Unidos enviaron el 16.7 % de su ingreso laboral a familiares y amigos en México, lo que evidencia la importancia de este flujo económico para miles de hogares.

La tarjeta FINABIEN: una alternativa sin impuesto

Ante el nuevo escenario, autoridades mexicanas han promovido el uso de la tarjeta FINABIEN, vinculada a la app “Financiera para el Bienestar”. Esta herramienta permite realizar transferencias electrónicas de hasta 2,500 dólares diarios y 10,000 mensuales, sin aplicar el impuesto del 1 %.

El dinero llega en segundos al destinatario en México, lo que convierte a FINABIEN en una opción segura, rápida y libre de cargos adicionales para quienes buscan evitar el impacto de la nueva legislación.

