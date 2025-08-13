Gama alta, media y baja: en Caracas hay celulares para todos los presupuestos

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de la telefonía móvil en Venezuela vive un momento de ebullición, con una oferta que se diversifica y una demanda que se adapta a las nuevas realidades económicas del país.

Sin embargo, en medio de esta competencia, un claro ganador ha emergido y no es precisamente un teléfono de gama alta.

Según fuentes y reportes de diversas tiendas especializadas, el Samsung Galaxy A56 se ha posicionado como el líder de ventas, lo que refleja la preferencia del consumidor venezolano por un equilibrio entre prestaciones, marca y, sobre todo, accesibilidad.

​El A56 se encuentra en un rango de precios que oscila entre los $ 380 y los $ 500. Su popularidad se ha visto reforzada por sus características técnicas, ya que es de las primeras gamas media coreanos en incorporar inteligencia artificial.

Teléfono más vendido en City Market

En Sparcktechccs, según Wayan, vendedor de la tienda, cada equipo viene con protector de pantalla, audífonos y un popsocket.

"De los teléfonos más vendidos es el Samung A26 en $ 300, o de gama baja como Infinix o Redmi Note 14 en $ 140 o $ 160", comentó.

Esta estrategia de valor agregado incluye incluso un año de garantía, se ha convertido en un factor decisivo en la compra, ya que muchas veces hay que comprar estos accesorios aparte.

Además, cuentan con el Zflip 5 en $ 570, es el más caro de la tienda, su forro viene aparte el cual cuesta $ 30 por el tipo de teléfono que es.

Algunas tiendas como Aiza se manejan con modalidades de financiamiento con la aplicación Wepa. "Con una inicial de $ 160 puede adquirir el A56, y cada 15 días debe pagar, cuenta con seis cuotas.", explicó una vendedora.

La aplicación Wepa se ha convertido en una herramienta clave para aquellos que, aunque no pueden pagar un teléfono de contado, tienen la capacidad de afrontar pagos a plazos.

El S25 y el S25 Ultra oscilan entre $ 900 y $ 1.500, son los favoritos para aquellos que buscan lo último en tecnología. Tiendas especializadas de Samsung también ofrecen accesorios como el vidrio templado y forros.

En la gama media-baja, equipos como el Infinix, el Redmi Note 14 y el Honor 76, con precios entre $ 140 y $ 160, también tienen su nicho, ofreciendo prestaciones sólidas a un costo razonable.

Uso de la aplicación Wepa: guía detallada

Al descargar la aplicación en el teléfono, generalmente solicita datos personales básicos y la vinculación con una cuenta bancaria.

​Una vez registrado, el usuario solicita una pre-aprobación de crédito, el cual es un análisis de su capacidad de pago. Este proceso puede tardar un tiempo, pero una vez aprobado, el usuario sabrá el monto máximo al que puede optar para la compra.

En la tienda que tenga convenio con Wepa, el cliente selecciona el teléfono de su preferencia. El vendedor o el sistema de la tienda le mostrará las opciones de pago a crédito, detallando el monto de la inicial y el número de cuotas.

​El cliente realiza el pago de la inicial a través de la aplicación, una vez que el pago se ha procesado, el teléfono es entregado al cliente.

El dominio del Samsung y la creciente popularidad de opciones de financiamiento muestra como la tecnología se adapta a las necesidades del venezolano de mantenerse conectado y encuentren un balance entre calidad y precio, debido a la constante evolución del mercado.

