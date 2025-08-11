Cadena de tiendas lanza servicio técnico para celulares con pago en cuotas: cómo acceder al financiamiento de Krece

Suscríbete a nuestros canales

En medio de una creciente demanda por soluciones rápidas y confiables para reparar dispositivos electrónicos, la empresa Canguro ha anunciado la disponibilidad de su servicio técnico especializado, que incluye una opción de financiamiento en alianza con la plataforma Krece.

La iniciativa busca atender una necesidad cotidiana en la reparación de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos que, al dañarse, pueden interrumpir la rutina personal o laboral.

Según Canguro, la empresa cuenta con técnicos capacitados para resolver fallas en una amplia gama de dispositivos, desde celulares hasta televisores, tablets y relojes inteligentes.

En tal sentido, gracias a la alianza con Krece, los usuarios pueden acceder a este servicio y pagar en cuotas cómodas, adaptadas a su perfil financiero.

¿Cómo funciona el financiamiento con Krece?

Krece es una plataforma de crédito digital que permite a los usuarios financiar compras y servicios tecnológicos. Para acceder a sus beneficios, los interesados deben seguir un proceso de registro que incluye:

Descargar la aplicación en su dispositivo

Iniciar el proceso de registro

Presentar número de cédula o pasaporte

Escanear el documento de identidad

Indicar nivel de estudios e ingresos

Proporcionar correo electrónico y número de teléfono

Una vez completado el registro, el sistema evalúa la información y asigna una línea de crédito personalizada, que puede comenzar desde los 60 dólares en adelante, dependiendo del perfil del solicitante.

Niveles en Krece

Nivel Azul: El usuario deberá cancelar 40% de inicial, solo puede comprar un producto a la vez y aplica exclusivamente para dispositivos Android.

Nivel Plata: 35% de inicial, sin límites de equipo. Los usuarios con este nivel pueden adquirir cualquier producto (celulares, Tablets, TVs, SmartWatch, etc.). Incremento de 25% de la línea de compra.

Nivel Oro: Aquí los usuarios pagan 30% de inicial. Sin límite de equipos y pueden adquirir cualquier producto (Celulares, Tablets, TVs, SmartWatch, etc.). Incremento de 25% de la línea de compra más "descuentos exclusivos".

Nivel Platino: Para esta opción los usuarios pagan 25% de inicial. Sin límite de equipos y pueden adquirir cualquier producto (Celulares, Tablets, TVs, SmartWatch, etc.). Incremento de 25% de la línea de compra más "descuentos exclusivos".

