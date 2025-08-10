Transporte

Nuevas tarifas de peajes en Lara: comenzarán a cobrarse a partir del 11 de agosto

Los nuevos montos varían según la categoría de cada vehículo

Por Selene Rivera
Sabado, 09 de agosto de 2025 a las 11:15 pm
Foto: Referencial

En el estado Lara actualizaron las tarifas de peajes para todos los conductores de la región, la cual entrará en vigencia a partir del lunes 11 de agosto.

A través de sus redes sociales, la Fundación Lara Bella y Segura informó del ajuste en las tarifas como medida para "seguir fortaleciendo la operatividad y a su vez brindar una mejor y mayor atención a todos".

Asimismo, señala que estas tarifas "están enmarcadas en el procedimiento ya establecido por el Servicio Desconcentrado Fondo Nacional de Transporte".

Nuevos montos

Los nuevos montos varían según la categoría de cada vehículo, quedando de la siguiente manera:

  • Liviano y microbús: Bs. 75,00
  • Autobuses: Bs. 110,00
  • Carga liviana: Bs. 490,00
  • Carga pesada 2 ejes: Bs. 555,00
  • Carga pesada 3 ejes: Bs. 615,00
  • Carga pesada 4 ejes: Bs. 675,00
  • Carga pesada 5 ejes: Bs. 785,00
  • Carga pesada 6 ejes: Bs. 980,00

 

